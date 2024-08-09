НАБУ готовится к первому международному аудиту, партнеры уже определили кандидатов - Кривонос

Национальное антикоррупционное бюро Украины готовится к независимому аудиту, международные партнеры уже предложили Кабинету министров список кандидатов в комиссию, которая будет проверять деятельность антикоррупционеров. Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос.

Независимый аудит, который должен состояться в этом году... Насколько мне известно, международные партнеры, как того требует законодательство, передали списки кандидатов в Кабмин. Ожидаем соответствующее решение правительства - лично я как директор очень ожидаю начала важного этого шага в истории НАБУ - отметил Кривонос во время брифинга по результатам работы антикоррупционеров в первом полугодии 2024 года.

Директор НАБУ подчеркнул, что он лично и коллектив бюро будут способствовать проведению независимого аудита, который должен выявить как сильные, так и слабые стороны бюро.

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Иностранные эксперты в отчете по результатам предыдущего аудита выявили ряд проблем в деятельности НАБУ. В частности, аудиторы пришли к выводу, что детективы нуждаются в общении с психологами и омбудсменом.

Также аудит в НАБУ обнаружил признаки низкого морального духа среди антикоррупционеров и массовое желание уволиться из бюро. В частности, что детективы "стрессируют" из-за войны и бюрократии.

Иностранные эксперты указывали и на то, что уровень общественного доверия к НАБУ остается очень низким. По их информации, в 2023 году антикоррупционерам не доверяли более половины опрошенных - 54,4%, а тех, кто полностью или хотя бы частично доверяют действиям детективов, оказалось меньше трети - лишь около 28% опрошенных. Аудиторы указали, что на уровень доверия к антикоррупционерам влияет отсутствие обвинительных приговоров по резонансным делам.

Кроме того, международные аудиторы констатировали, что ВАКС рассматривает дела годами, а детективы НАБУ могут расследовать их десятилетиями. Однако, как показывает практика, продолжительность расследования антикоррупционеров никак не влияет на его качество, ведь "громкие" дела НАБУ против чиновников уже неоднократно разваливались в судах.