В Житомирской области уже 309 больных коронавирусной инфекцией
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Сегодня, 23 апреля, на Житомирщине подтвердили 5 новых случаев заболевания коронавирусом у жителей области. Сейчас в регионе уже 309 зарегистрированных диагнозов COVID-19. В частности, на территории области сегодня от COVID-19 выздоровели два пациента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Житомирской ОГА.
“Больше всего COVID-19 зафиксировано в Житомире — 91 случай, Коростене — 65 и в Бердичеве — 61. Новые случаи сегодня установлены в: Новоград-Волынском (женщина, 54 года) Житомире (женщина, 56 лет); Малине (женщина, 46 лет); Коростене (мужчина, 78 лет); Бердичевском районе (Швайковка, женщина, 47 лет)”, — говорится в сообщении.
В пресс-центре уточнили, что при повторной обработке информации проанализировано, что 1 случай в г. Житомир касался пациента (мужчины 2002 года рождения), который наблюдается в Центральной районной больнице, но зарегистрирован в Попельнянском районе.
"По состоянию на 22:00 23 апреля на Житомирщине уже 309 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции:
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- 91 случаев в г. Житомире (1 — выздоровел 14.04.2020)
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- 65 случаев в Коростене (1 — выздоровел 22.04.2020)
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- 61 случай в Бердичеве (1 — летальный 04.04.2020, 1 — летальный 09.04.2020, 1 — летальный 15.04.2020)
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- 27 случаев в Малине (1 — летальный 23.04.2020)
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- 7 случаев и Черняховском районе (1 — летальный 19.04.2020, 1 — летальный 20.04.2020)
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- 7 случаев в Житомирском районе;
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- 7 случаев в Новограде-Волынском;
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- 5 случаев в Коростышевском районе;
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- 4 случая в Олевске;
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- 5 случаев в Житомирской области;
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- 3 случая в г. Радомышль (1 — летальный 13.03.2020)
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- 5 случаев в Бердичевском районе;
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- 3 случая в Коростышеве;
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- 3 случая в Хорошевский районе;
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- 2 случая в Овруче;
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- 2 случая в Пулино;
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- 2 случая в Чудновского района;
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- 1 случай Малинском районе;
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- 1 случай Коростенском районе;
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- 1 случай в Олевском районе;
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- 1 случай Лугинском районе;
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- 1 случай в Олевском районе;
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- 1 случай Новоград-Волынском районе;
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- 1 случай Любарскому районе;
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- 1 случай в Народичском районе;
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- 1 случай в Радомышльском районе;
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- 1 случай в Попельнянском районе.
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Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 — летальные. Всего в мире заболело более 2.5 млн человек.
В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.