На Житомирщині вже 309 хворих на коронавірусну інфекцію

ukru
16:58 • 18690 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 87083 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 169477 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 173096 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 179068 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 186166 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 165377 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 183733 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 144644 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149873 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
0.8 м/с
60 %
758 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 122165 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 114166 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 122040 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 96389 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 174374 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 169489 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 173108 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 179080 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 186175 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 165385 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 22394 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 96389 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 114166 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 110614 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 110797 перегляди
Актуальне
На Житомирщині вже 309 хворих на коронавірусну інфекцію

На Житомирщині вже 309 хворих на коронавірусну інфекцію

Київ • УНН

 • 13958 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Сьогодні, 23 квітня, на Житомирщині підтвердили 5 нових випадків захворювання на коронавірус у жителів області. Наразі в регіоні вже 309 зареєстрованих діагнозів COVID-19. Зокрема, на території області сьогодні від COVID-19 одужали два пацієнти. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Житомирської ОДА.

“Найбільше COVID-19 зафіксовано у Житомирі — 91 випадок, Коростені — 65 та у Бердичеві — 61. Нові випадки сьогодні встановлено у: Новограді-Волинському (жінка, 54 роки); Житомирі (жінка, 56 років); Малині (жінка, 46 років); Коростені (чоловік, 78 років); Бердичівському районі (Швайківка, жінка, 47 років)”, — йдеться у повідомленні.

В пресцентрі уточнили, що під час повторного опрацювання інформації проаналізовано, що 1 випадок в м. Житомир стосувався пацієнта (чоловіка 2002 року народження), який спостерігається в Центральній районній лікарні, але зареєстрований у Попільнянському районі.

"Так, станом на 22:00 23 квітня на Житомирщині вже 309 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції:

  • 91 випадків у м. Житомирі (1 — одужав 14.04.2020);
  • 65 випадків у Коростені (1 — одужав 22.04.2020);
  • 61 випадок у Бердичеві (1 —летальний 04.04.2020, 1 — летальний 09.04.2020, 1 — летальний 15.04.2020);
  • 27 випадків у Малині (1 — летальний 23.04.2020);
  • 7 випадківу Черняхівському районі (1 — летальний 19.04.2020, 1 — летальний 20.04.2020);
  • 7 випадків у Житомирському районі;
  • 7 випадків у Новограді-Волинському;
  • 5 випадків у Коростишівському районі;
  • 4 випадки в Олевську;
  • 5 випадків в Андрушівському районі;
  • 3 випадки у м. Радомишль (1 —летальний 13.03.2020);
  • 5 випадків у Бердичівському районі;
  • 3 випадки у Коростишеві;
  • 3 випадки у Хорошівському районі;
  • 2 випадки в Овручі;
  • 2 випадки в Пулинах;
  • 2 випадки у Чуднівському районі;
  • 1 випадок у Малинському районі;
  • 1 випадок у Коростенському районі;
  • 1 випадок в Олевському районі;
  • 1 випадок у Лугинському районі;
  • 1 випадок в Олевському районі;
  • 1 випадок у Новоград-Волинському районі;
  • 1 випадок у Любарському районі;
  • 1 випадок у Народицькому районі;
  • 1 випадок у Радомишльському районі;
  • 1 випадок у Попільнянському районі.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 7 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 187 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2.5 млн осіб.

Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$233.49
Brent
$71.92
Bitcoin
$83,784.80
S&P 500
$5,663.74
Газ TTF
$43.07
Золото
$3,046.09
Ethereum
$1,958.74