На Житомирщині вже 309 хворих на коронавірусну інфекцію
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Сьогодні, 23 квітня, на Житомирщині підтвердили 5 нових випадків захворювання на коронавірус у жителів області. Наразі в регіоні вже 309 зареєстрованих діагнозів COVID-19. Зокрема, на території області сьогодні від COVID-19 одужали два пацієнти. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Житомирської ОДА.
“Найбільше COVID-19 зафіксовано у Житомирі — 91 випадок, Коростені — 65 та у Бердичеві — 61. Нові випадки сьогодні встановлено у: Новограді-Волинському (жінка, 54 роки); Житомирі (жінка, 56 років); Малині (жінка, 46 років); Коростені (чоловік, 78 років); Бердичівському районі (Швайківка, жінка, 47 років)”, — йдеться у повідомленні.
В пресцентрі уточнили, що під час повторного опрацювання інформації проаналізовано, що 1 випадок в м. Житомир стосувався пацієнта (чоловіка 2002 року народження), який спостерігається в Центральній районній лікарні, але зареєстрований у Попільнянському районі.
"Так, станом на 22:00 23 квітня на Житомирщині вже 309 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції:
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- 91 випадків у м. Житомирі (1 — одужав 14.04.2020);
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- 65 випадків у Коростені (1 — одужав 22.04.2020);
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- 61 випадок у Бердичеві (1 —летальний 04.04.2020, 1 — летальний 09.04.2020, 1 — летальний 15.04.2020);
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- 27 випадків у Малині (1 — летальний 23.04.2020);
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- 7 випадківу Черняхівському районі (1 — летальний 19.04.2020, 1 — летальний 20.04.2020);
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- 7 випадків у Житомирському районі;
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- 7 випадків у Новограді-Волинському;
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- 5 випадків у Коростишівському районі;
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- 4 випадки в Олевську;
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- 5 випадків в Андрушівському районі;
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- 3 випадки у м. Радомишль (1 —летальний 13.03.2020);
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- 5 випадків у Бердичівському районі;
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- 3 випадки у Коростишеві;
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- 3 випадки у Хорошівському районі;
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- 2 випадки в Овручі;
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- 2 випадки в Пулинах;
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- 2 випадки у Чуднівському районі;
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- 1 випадок у Малинському районі;
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- 1 випадок у Коростенському районі;
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- 1 випадок в Олевському районі;
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- 1 випадок у Лугинському районі;
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- 1 випадок в Олевському районі;
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- 1 випадок у Новоград-Волинському районі;
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- 1 випадок у Любарському районі;
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- 1 випадок у Народицькому районі;
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- 1 випадок у Радомишльському районі;
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- 1 випадок у Попільнянському районі.
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Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 7 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 187 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2.5 млн осіб.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.