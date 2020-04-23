На Житомирщині вже 309 хворих на коронавірусну інфекцію

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Сьогодні, 23 квітня, на Житомирщині підтвердили 5 нових випадків захворювання на коронавірус у жителів області. Наразі в регіоні вже 309 зареєстрованих діагнозів COVID-19. Зокрема, на території області сьогодні від COVID-19 одужали два пацієнти. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Житомирської ОДА.