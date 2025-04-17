На "Железном полигоне" уже провели 50 испытаний военной техники

С начала 2025 года на "Железном полигоне" проведено 50 испытаний новых образцов военной техники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин

В течение 2025 года было проведено 50 испытаний. В основном - в категориях беспилотных авиационных комплексов, средств инженерной поддержки войск, средств РЭБ и НРК. Еще 72 заявки - на разных этапах подготовки к тестированию. Новые заявки поступают ежедневно - написал Сметанин.

Министр напомнил, что "Железный полигон" - проект, осуществляемый в сотрудничестве Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, Министерства цифровой трансформации Украины и Центра масштабирования технологических решений. "Он обеспечивает доступ для производителей к процессу профессиональных тестирований и испытаний, а также оценки изделия военным научно-исследовательским институтом", - говорится в сообщении.

Напомним

В Украине начато производство штурмовых винтовок CZ Bren 2 под названием "Сич", которые уже поступают на вооружение Сил обороны. Это современное оружие имеет модульную конструкцию и производится на мощностях Укроборонпрома.

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