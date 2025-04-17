На "Железном полигоне" уже провели 50 испытаний военной техники

$41.220.04
46.820.21
ukenru
Ответ рф по поводу мира в Украине будет уже на этой неделе - Трамп
18:03 • 10650 просмотра

Ответ рф по поводу мира в Украине будет уже на этой неделе - Трамп

15:30 • 54687 просмотра

Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы

Эксклюзив
17 апреля, 13:28 • 55596 просмотра

Американская торговая палата: 5,5 млрд грн - потери бюджета от теневого рынка смартфонов

Эксклюзив
17 апреля, 13:06 • 64568 просмотра

"Действовали с апреля 2023-го": МИД прокомментировал задержание банды сутенеров в Польше, среди которых есть украинцы

17 апреля, 13:01 • 64065 просмотра

Россия готовит новые удары по Украине в преддверии Пасхи и после нее – Зеленский

Эксклюзив
17 апреля, 12:16 • 59303 просмотра

Учетную ставку НБУ оставили неизменной: что это означает для цен и кредитов

17 апреля, 11:35 • 52239 просмотра

Когда ожидать снижения цен - ответ Нацбанка

Эксклюзив
17 апреля, 09:48 • 55692 просмотра

Нацполиция усиливает меры безопасности на Пасху: дежурство возле храмов и выборочный осмотр вещей

Эксклюзив
17 апреля, 06:19 • 57975 просмотра

Эксперт озвучил масштаб потерь от “серой” техники Apple: до 15 миллиардов гривен в год

17 апреля, 06:17 • 76993 просмотра

Реестр убытков для Украины: кто может подать заявление на возмещение и какие категории откроются до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+17°
2.9м/с
49%
Популярные новости

"Пропала собака по кличке Дружочек", или куда исчез Сокур

17 апреля, 12:47 • 75668 просмотра

Король Чарльз III в пасхальном послании: мир нуждается в вере, надежде и любви

17 апреля, 13:03 • 21097 просмотра

Генофонд под бульдозером: почему Украина может потерять десятилетия селекционной работы по животноводству?

17 апреля, 13:35 • 60837 просмотра

Макрон встретился с Рубио и спецпредставителем Трампа, предварительно поговорив с Зеленским

17 апреля, 13:51 • 10834 просмотра

Прощай "Калаш", привет Bren 2 "Sich". ВСУ получат новое стрелковое оружие

15:11 • 13530 просмотра
публикации

Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы

15:30 • 54685 просмотра

Генофонд под бульдозером: почему Украина может потерять десятилетия селекционной работы по животноводству?

17 апреля, 13:35 • 60859 просмотра

"Пропала собака по кличке Дружочек", или куда исчез Сокур

17 апреля, 12:47 • 75689 просмотра

Под пулями и солнцем: как украинские сады меняются несмотря на войну
Эксклюзив

17 апреля, 05:54 • 115897 просмотра

Топ вещей, которые нуждаются в замене чаще, чем вы думаете

17 апреля, 05:10 • 124538 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Элон Маск

Марко Рубио

Актуальные места

Украина

Киев

Донецкая область

Соединенные Штаты

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Ученые раскрыли тайну исчезновения углеродных метеоритов при погружении в атмосферу Земли

18:27 • 3320 просмотра

Король Чарльз III в пасхальном послании: мир нуждается в вере, надежде и любви

17 апреля, 13:03 • 21113 просмотра

"Долгая фаза Лолиты": Натали Портман рассказала о сексуализации в детстве во время съемок в Голливуде

17 апреля, 09:32 • 26468 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 121407 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 63169 просмотра
Актуальное

ТикТок

9К720 Искандер

Беспилотный летательный аппарат

Facebook

МиГ-31

На "Железном полигоне" уже провели 50 испытаний военной техники

Киев • УНН

 • 1140 просмотра

С начала 2025 года на "Железном полигоне" состоялось 50 испытаний новой военной техники. В основном тестировали беспилотники, средства РЭБ и инженерной поддержки.

На "Железном полигоне" уже провели 50 испытаний военной техники

С начала 2025 года на "Железном полигоне" проведено 50 испытаний новых образцов военной техники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин

В течение 2025 года было проведено 50 испытаний. В основном - в категориях беспилотных авиационных комплексов, средств инженерной поддержки войск, средств РЭБ и НРК. Еще 72 заявки - на разных этапах подготовки к тестированию. Новые заявки поступают ежедневно

- написал Сметанин.

Министр напомнил, что "Железный полигон" - проект, осуществляемый в сотрудничестве Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, Министерства цифровой трансформации Украины и Центра масштабирования технологических решений. "Он обеспечивает доступ для производителей к процессу профессиональных тестирований и испытаний, а также оценки изделия военным научно-исследовательским институтом", - говорится в сообщении.

Напомним

В Украине начато производство штурмовых винтовок CZ Bren 2 под названием "Сич", которые уже поступают на вооружение Сил обороны. Это современное оружие имеет модульную конструкцию и производится на мощностях Укроборонпрома.

Украинский дрон, который может бить на 3 тыс. км, прошел испытания - Зеленский 17.03.25, 19:58 • 185473 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаТехнологии
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Министерство обороны Украины
Владимир Зеленский
Украина
Brent
$67.58
Bitcoin
$84,873.80
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,334.65
Ethereum
$1,584.48