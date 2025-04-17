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На "Залізному полігоні" вже провели 50 випробувань військової техніки

Київ • УНН

 • 2184 перегляди

З початку 2025 року на "Залізному полігоні" відбулось 50 випробувань нової військової техніки. Переважно тестували безпілотники, засоби РЕБ та інженерної підтримки.

На "Залізному полігоні" вже провели 50 випробувань військової техніки

З початку 2025 року на "Залізному полігоні" проведено 50 випробувань нових зразків військової техніки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін поінформував

Протягом 2025 року було проведено 50 випробувань. Здебільшого - в категоріях безпілотних авіаційних комплексів, засобів інженерної підтримки військ, засобів РЕБ та НРК. Іще 72 заявки - на різних етапах підготовки до тестувань. Нові заявки надходять щодня

- написав Сметанін.

Міністр нагадав, що "Залізний полігон" - проєкт, здійснюваний у співпраці Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерства цифрової трансформації України та Центру масштабування технологічних рішень. "Він забезпечує доступ для виробників до процесу фахових тестувань та випробувань, а також оцінки виробу військовим науково-дослідним інститутом", - йдеться у дописі.

Нагадаємо

В Україні розпочато виробництво штурмових гвинтівок CZ Bren 2 під назвою "Sich", які вже надходять на озброєння Сил оборони. Ця сучасна зброя має модульну конструкцію і виробляється на потужностях Укроборонпрому.

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський 17.03.25, 19:58 • 185480 переглядiв

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