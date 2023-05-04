На заводе в ставропольском крае рф бушевал масштабный пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В ставропольском районе рф бушевал пожар площадью 500 квадратных метров. Ему присвоен второй ранг сложности. Бочки с мазутом вспыхнули на территории по переработке автомобильных покрышек, пишет УНН со ссылкой на мчс рф.
Детали
Пожар вспыхнул на территории по переработке автомобильных покрышек, в хуторе ташла ставропольского района. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было установлено горение мазута на площади 100 метров квадратных.
Однако уже в час дня общая площадь возгорания составляла 500 квадратных метров, сообщает мчс рф. Пожару присвоен второй ранг сложности. Пострадавших нет. В тушении было задействовано 63 пожарных и 18 единиц техники. Российская прокуратура начала проверку по факту пожара.
Дополнение
Сегодня ночью в ростовской области рф ночью взорвался беспилотник на Новошахтинском заводе нефтепродуктов и произошел пожар, а в краснодарском крае в россии горел нефтеперерабатывающий завод.
Днем ранее украинский беспилотник ударил по цистерне с топливом в порту города тамань. Загорелся резервуар с нефтепродуктами.
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