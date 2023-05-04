У росії вночі загорілося ще на одному нафтозаводі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У ростовській області рф вночі вибухнув безпілотник на Новошахтинському заводі нафтопродуктів і сталася пожежа, повідомив губернатор російського регіону василь голубєв, передає УНН.
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"Сьогодні вночі в районі села Киселівка Красносулинського району на Новошахтинському заводі нафтопродуктів у конструкції міжцехової естакади заводу, що будуються, врізався безпілотний літальний апарат, після чого він вибухнув. Вогонь, який виник у результаті вибуху, одразу загасили. Пожежники до гасіння займання не залучалися, горіння було ліквідовано силами служб підприємства. Жертв та постраждалих немає, збитків спорудам завдано незначних", - написав голубєв у телеграм-каналі.
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