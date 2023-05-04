В россии ночью загорелось еще на одном нефтезаводе

Детали

"Сегодня ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия. Жертв и пострадавших нет, ущерб сооружениям нанесен незначительный", - написал голубев в телеграм-канале.

Напомним

Ночью в краснодарском крае в россии горел нефтеперерабатывающий завод.