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У росії горить нафтопереробний завод - росЗМІ

У росії горить нафтопереробний завод - росЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У краснодарському краї в росії горить нафтопереробний завод. Про це пишуть росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що пожежа сталася у резервуарі ільського нафтопереробного заводу у краснодарському краї.

Як повідомили в екстрених службах, його причиною стало падіння безпілотника.

"Через атаку невідомого безпілотника горить резервуар ільського НПЗ у селищі міського типу ільський у сіверському районі", - йдеться в повідомленні.

Губернатор краснодарського краю кондратьєв зазначив, що на місці вже працюють пожежні та співробітники мнс у складі 48 осіб та 16 одиниць техніки. За попередньою інформацією, постраждалих немає. 

Нагадаємо

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