У росії горить нафтопереробний завод - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У краснодарському краї в росії горить нафтопереробний завод. Про це пишуть росЗМІ, передає УНН.
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Зазначається, що пожежа сталася у резервуарі ільського нафтопереробного заводу у краснодарському краї.
Як повідомили в екстрених службах, його причиною стало падіння безпілотника.
"Через атаку невідомого безпілотника горить резервуар ільського НПЗ у селищі міського типу ільський у сіверському районі", - йдеться в повідомленні.
Губернатор краснодарського краю кондратьєв зазначив, що на місці вже працюють пожежні та співробітники мнс у складі 48 осіб та 16 одиниць техніки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
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