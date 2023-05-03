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У брянській області рф сталася "бавовна" на військовому аеродромі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. У брянській області рф вночі вибухнули безпілотники на військовому аеродромі, повідомляють російські телеграм-канали, пише УНН.

Деталі

Як стверджують, пошкоджено літак. "Внаслідок атаки невеликі пошкодження отримав неексплуатований Ан-124. Постраждалих немає", - повідомляє телеграм-канал Baza.

За попередніми даними, всього в атаці брало участь 5 БПЛА. 2 з них було знищено зі стрілецької зброї, ще 2 вибухнули на території аеродрому. Ще одного безпілотника, як вказано, не знайшли.

Нагадаємо

У краснодарському краї в росії вночі загорівся резервуар з нафтопродуктами.

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