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В росії загорівся резервуар з нафтопродуктами - росЗМІ

В росії загорівся резервуар з нафтопродуктами - росЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. В росії загорівся резервуар з нафтопродуктами. Про це пишуть росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Вночі російські ЗМІ повідомили, що український безпілотник вдарив по російській цистерні з паливом.

"О 02:30 український безпілотник ударив по цистерні з паливом таманнефтегаз у порту тамань", - йшлося в повідомленнях.

Пізніше, губернатор краснодарського краю кондратьєв дав свій коментар та заявив, що у селищі хвиля спалахнув резервуар з нафтопродуктами. 

"У селищі хвиля темрюкського району спалахнув резервуар з нафтопродуктами. Пожежі присвоєно найвищий ранг складності.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Тримаю ситуацію на контролі. На місце стягнуті пожежні розрахунки, МНС та екстрені служби. Робиться все можливе, щоби вогонь не поширився далі. Загрози жителям населеного пункту немає", - сказав він.

Нагадаємо

На брянщині підірвали залізничні колії: перекинулось понад 20 вагонів вантажного поїзда.

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