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На брянщині підірвали залізничні колії: перекинулось понад 20 вагонів вантажного поїзда

На брянщині підірвали залізничні колії: перекинулось понад 20 вагонів вантажного поїзда

Київ • УНН

 • 576804 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. У російській брянській області підірвали залізничні колії. За даними російський Telegram-каналів, перекинулось близько 20 вагонів вантажного поїзда, ймовірних диверсантів шукають, передає УНН.

Деталі

За даними Telegram-каналу Shot, підрив стався на ділянці Сніжецька — Білі Береги у брянській області.

"... було чути три вибухи... попередньо, під час підриву залізничних колій у брянській області постраждалих немає... Диверсантів шукають", - йдеться у повідомленні.

За даними Telegram-каналу Baza, відразу три вибухи сталися на залізничних коліях неподалік станції Сніжетська в момент проходження вантажного складу. Внаслідок вибуху перекинулися близько 20 вагонів із 70.

Рух на ділянці Сніжетська – Білі Береги припинено.

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