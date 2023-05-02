На брянщині підірвали залізничні колії: перекинулось понад 20 вагонів вантажного поїзда
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У російській брянській області підірвали залізничні колії. За даними російський Telegram-каналів, перекинулось близько 20 вагонів вантажного поїзда, ймовірних диверсантів шукають, передає УНН.
Деталі
За даними Telegram-каналу Shot, підрив стався на ділянці Сніжецька — Білі Береги у брянській області.
"... було чути три вибухи... попередньо, під час підриву залізничних колій у брянській області постраждалих немає... Диверсантів шукають", - йдеться у повідомленні.
За даними Telegram-каналу Baza, відразу три вибухи сталися на залізничних коліях неподалік станції Сніжетська в момент проходження вантажного складу. Внаслідок вибуху перекинулися близько 20 вагонів із 70.
Рух на ділянці Сніжетська – Білі Береги припинено.