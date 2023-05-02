На брянщине взорвали железнодорожные пути: перевернулось более 20 вагонов грузового поезда

Детали

По данным Telegram-канала Shot, подрыв произошел на участке Снежетьская - Белые Берега в брянской области.

"...были слышны три взрыва... предварительно, при подрыве железнодорожных путей в брянской области пострадавших нет... Диверсантов ищут", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Baza, сразу три взрыва произошли на железнодорожных путях у станции Снежетьская в момент прохождения грузового состава. В результате взрыва опрокинулись около 20 вагонов из 70.

Движение на участке Снежетьская – Белые Берега прекращено.