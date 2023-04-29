Пожежа у російській пермі: загорілось оборонне підприємство, яка виготовляє РСЗВ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У російському місті пермі відбулась пожежа, загорілось оборонне підприємство "Мотовіліхінські заводи", про це повідомляють місцеві росЗМІ та телеграм-канали, передає УНН.
Деталі
У міністерстві надзвичайних справ рф зазначили, що повідомлення про загоряння на території ПАТ "Мотовилихинские заводы" надійшло близько 20 години. Після встановили, що горіла трансформаторна будка.
"Сьогодні на території підприємства сталося загоряння на трансформаторній підстанції. Фахівцями МНС, які виїхали на місце, загоряння оперативно локалізовано", - повідомили у пресслужбі заводу.
За інформацією від видання "Коммерсантъ", єдиний у рф виробник реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) ПАТ "Мотовіліхінські заводи" наразі знаходиться у процедурі конкурсного провадження з 2018 року. На момент її введення реєстрова заборгованість підприємства становила близько 17,6 млрд руб.
Доповнення
З 16 грудня 2022 року ПАТ "Мотовилихинские заводы" внесли до санкційного списку Євросоюзу за виробництво озброєння, що постачається до зс рф і використовується в війні проти України.
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