Пожар в российской перми: загорелось оборонное предприятие, которое производит РСЗО

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Киев • УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. В российском городе Перми произошел пожар, загорелось оборонное предприятие "Мотовилихинские заводы", об этом сообщают местные росСМИ и телеграмм-каналы, передает УНН.

Детали

В министерстве чрезвычайных дел рф отметили, что сообщение о возгорании на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" поступило около 20 часов. После установили, что горела трансформаторная будка.

"Сегодня на территории предприятия произошло возгорание на трансформаторной подстанции. Специалистами МЧС, которые выехали на место, возгорание оперативно локализовано", - сообщили в пресс-службе завода.

По информации от издания "Коммерсантъ", единственный в рф производитель реактивных систем залпового огня (РСЗО) ПАО "Мотовилихинские заводы" в настоящее время находится в процедуре конкурсного производства с 2018 года. На момент ее введения реестровая задолженность предприятия составляла около 17,6 млрд рублей

Дополнение

С 16 декабря 2022 года ПАО "Мотовилихинские заводы" внесли в санкционный список Евросоюза за производство вооружения, поставляемого в ВС РФ и используемого в войне против Украины.

Напомним

Вчера, 29 апреля, в Севастополе произошло возгорание резервуара с топливом.

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