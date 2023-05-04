На заводі в ставропольському краї рф вирувала масштабна пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У ставропольському районі рф вирувала пожежа площею 500 квадратних метрів. Їй присвоєно другий ранг складності. Бочки з мазутом спалахнули на території з переробки автомобільних покришок, пише УНН з посиланням на мнс рф.
Деталі
Пожежа спалахнула на території з переробки автомобільних покришок, у хуторі ташла ставропольського району. На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу було встановлено горіння мазуту на площі 100 метрів квадратних.
Однак вже о першій годині дня загальна площа займання становила 500 квадратних метрів, повідомляє мнс рф. Пожежі присвоєно другий ранг складності. Постраждалих немає. В гасінні було задіяно 63 пожежника та 18 одиниць техніки. Російська прокуратура розпочала перевірку за фактом пожежі.
Доповнення
Сьогодні вночі в ростовській області рф вночі вибухнув безпілотник на Новошахтинському заводі нафтопродуктів і сталася пожежа, а у краснодарському краї в росії горів нафтопереробний завод.
Днем раніше український безпілотник ударив по цистерні з паливом у порту міста тамань. Загорівся резервуар з нафтопродуктами.
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