На Закарпатье задержали злоумышленника, который бросил гранату во двор депутата облсовета

Правоохранители задержали в Ужгороде мужчину, которого подозревают в том, что именно он бросил гранату во двор дома, где живет депутат Закарпатского областного совета. Об этом сообщает Нацполиция в Закарпатской области, пишет УНН.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сегодня ночью сотрудники криминальной полиции ГУНП в Закарпатской области в сотрудничестве с СБУ задержали злоумышленника, который несколькими днями ранее в Мукачево бросил гранату во двор депутата областного совета, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что для раскрытия этого преступления в частности использовались возможности отдела криминального анализа и системы видеонаблюдения "Безопасное Закарпатье". Оперативникам удалось установить, что подозреваемый двигался к месту преступления и после его совершения на велосипеде. Был проложен подробный маршрут движения объекта и в дальнейшем оперативным путем установлена его личность - 27-летний ранее судимый за тяжкое преступление мукачевец.

Задержание последнего правоохранители провели на одной из улиц Ужгорода. Фигурант пытался сопротивляться правоохранителям и убежать, однако был задержан спецназовцами КОРД.

В соответствии со статьей 208 УПК Украины злоумышленника поместили в изолятор временного содержания. Следователи Главного управления Нацполиции области, под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры, сообщили ему о подозрении в совершении двух уголовных правонарушений - умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем взрыва (ч. 2 ст. 194 УК) и незаконное ношение и хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК).

Сейчас полиция проверяет задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений в регионе. Ему грозит до 10 лет заключения.

Напомним

Ночью, 23 января, в Мукачево неизвестный бросил гранату во двор депутата Закарпатского областного совета, в результате чего было повреждено имущество, но никто не пострадал.

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