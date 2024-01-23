На Закарпатті невідомий вночі кинув гранату на подвір'я депутата облради
Київ • УНН
У Мукачеві невідомий кинув гранату на подвір'я депутата Закарпатської обласної ради, в результаті чого було пошкоджено майно, але ніхто не постраждав.
Вночі, 23 січня, невідомий закинув гранату на подвір'я одного з депутатів Закарпатської обласної ради. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Закарпатській області, передає УНН.
Деталі
Близько 4-ої години ранку на головний пульт центрального спостереження поліції охорони надійшов сигнал "тривога" із одного з обʼєктів, а саме з приватного будинку в Мукачеві.
Після прибуття правоохоронці з'ясували, що їх викликав охоронець - чоловік натиснув "тривожну кнопку", коли почув звук вибуху на подвірʼї. Поліцейські також з'ясували, що господар будинку - депутат Закарпатської обласної ради.
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Зʼясувалося, що на територію двору невідома особа закинула гранату. Внаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав.
Слідчі кваліфікують подію за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, тобто Умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху. Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань
Доповнення
На місце додатково прибула слідчо-оперативна група Мукачівського районного управління поліції та криміналістична лабораторія Головного управління Нацполіції в Закарпатській області.
Оперативники працюють над розкриттям цього злочину та затриманням підозрюваного.
Нагадаємо
В Обухівському районі Київської області 15-річний хлопець час конфлікту знайомих у підʼїзді житлового будинку підірвав гранату та втік.
Внаслідок вибуху підривач та 16-річний учасник конфлікту отримали тілесні ушкодження, підʼїзд будинку зазнав пошкодження.