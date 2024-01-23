На Закарпатье неизвестный ночью бросил гранату во двор депутата облсовета

Ночью, 23 января, неизвестный забросил гранату во двор одного из депутатов Закарпатского областного совета. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области, передает УНН.

Детали

Около 4 часов утра на главный пульт центрального наблюдения полиции охраны поступил сигнал "тревога" с одного из объектов, а именно из частного дома в Мукачево.

По прибытии правоохранители выяснили, что их вызвал охранник - мужчина нажал "тревожную кнопку", когда услышал звук взрыва во дворе. Полицейские также выяснили, что хозяин дома - депутат Закарпатского областного совета.

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Выяснилось, что на территорию двора неизвестный забросил гранату. В результате взрыва никто из людей не пострадал.

Следователи квалифицируют событие по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, то есть Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем взрыва. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований - резюмировали в ведомстве.

Дополнение

На место дополнительно прибыла следственно-оперативная группа Мукачевского районного управления полиции и криминалистическая лаборатория Главного управления Нацполиции в Закарпатской области.

Оперативники работают над раскрытием этого преступления и задержанием подозреваемого.

Напомним,

В Обуховском районе Киевской области 15-летний парень во время конфликта знакомых в подъезде жилого дома взорвал гранату и сбежал.

В результате взрыва подрывник и 16-летний участник конфликта получили телесные повреждения, подъезд дома получил повреждения.