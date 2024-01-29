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На Закарпатті затримали зловмисника, який кинув гранату на подвірʼя депутата облради

На Закарпатті затримали зловмисника, який кинув гранату на подвірʼя депутата облради

Київ • УНН

 • 32224 перегляди

Правоохоронці затримали 27-річного мукачівця, який кілька днів тому кинув гранату у двір будинку депутата Закарпатської обласної ради. За умисне пошкодження майна шляхом вибуху та незаконне зберігання боєприпасів чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Правоохоронці затримали в Ужгороді чоловіка, якого підозрюють у тому, що саме він кинув гранату на подвір’я будинку, де мешкає депутат Закарпатської обласної ради. Про це повідомляє Нацполіція в Закарпатській області, пише УНН.

В ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів сьогодні вночі співробітники кримінальної поліції ГУНП в Закарпатській області у співпраці з СБУ затримали зловмисника, який кількома днями раніше в Мукачеві кинув гранату на подвірʼя депутата обласної ради,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що для розкриття цього злочину зокрема використовувалися можливості відділу кримінального аналізу та системи відеоспостереження "Безпечне Закарпаття". Оперативникам вдалося встановити, що підозрюваний рухався до місця злочину та після його вчинення на велосипеді. Було прокладено детальний маршрут руху обʼєкта та надалі оперативним шляхом встановлено його особу – 27-річний раніше судимий за тяжкий злочин мукачівець.

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Затримання останнього правоохоронці провели на одній із вулиць Ужгорода. Фігурант намагався чинити опір правоохоронцям та втекти, однак був затриманий спецпризначенцями КОРД.

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Відповідно до статті 208 КПК України зловмисника помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі Головного управління Нацполіції області, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні двох кримінальних правопорушень – умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху (ч. 2 ст. 194 ККУ) та незаконне носіння та зберігання боєприпасів (ч. 1 ст. 263 ККУ).

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Наразі поліція перевіряє затриманого на причетність до скоєння аналогічних злочинів у регіоні. Йому загрожує до 10 років увʼязнення.

Нагадаємо

Вночі, 23 січня, у Мукачеві невідомий кинув гранату на подвір'я депутата Закарпатської обласної ради, в результаті чого було пошкоджено майно, але ніхто не постраждав.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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