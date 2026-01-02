$42.170.18
11:39 • 2984 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
09:17 • 9406 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
08:34 • 12652 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 50297 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 76905 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 59041 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 54391 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 180453 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 176254 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 57431 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
На Закарпатье задержали таможенника за схему беспошлинного ввоза элитных часов

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Исполняющего обязанности руководителя отдела внутреннего контроля Закарпатской таможни задержали за организацию незаконного ввоза элитных часов без уплаты таможенных платежей. Чиновник получил 3 850 долларов США за ввоз часов на сумму более 3,2 млн грн.

На Закарпатье задержали таможенника за схему беспошлинного ввоза элитных часов
Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители задержали исполняющего обязанности руководителя отдела внутреннего контроля Закарпатской таможни, которого подозревают в организации незаконного ввоза в Украину элитных часов без уплаты таможенных платежей за вознаграждение. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, в ноябре - декабре 2025 года должностное лицо наладило канал перевозки элитных часов, в частности швейцарского производства, через украинско-венгерскую границу. Товары декларировались как личные вещи или перевозились среди других предметов, чтобы избежать таможенного контроля и уплаты налогов.

Ввоз осуществлялся в заранее определенные дни через различные таможенные посты. Процесс контролировал сам чиновник или подконтрольные ему лица. Одним из условий беспрепятственного пересечения границы была уплата 5% от стоимости товара.

К первому эпизоду подозреваемый привлек собственную жену, которая ввезла двое часов общей стоимостью более 22 тыс. долларов США. За это он получил 1 100 долларов США неправомерной выгоды. Во время следующих поездок таможенник часть товара перевозил лично.

В общей сложности задокументирован незаконный ввоз часов на сумму более 3,2 млн гривен. За предоставленные "услуги" должностное лицо получило 3 850 долларов США.

1 января 2026 года его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения части неправомерной выгоды в размере 2 750 долларов США за ввоз четырех часов. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение). Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения подозреваемого от занимаемой должности

- говорится в сообщении.

Напомним

74-летняя пенсионерка в Киеве отдала мошенникам более 1,4 млн гривен, которые представились сотрудниками СБУ. Они обещали проверить ее сбережения на причастность к стране-агрессору.

Алла Киосак

