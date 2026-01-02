На Закарпатье задержали таможенника за схему беспошлинного ввоза элитных часов

Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители задержали исполняющего обязанности руководителя отдела внутреннего контроля Закарпатской таможни, которого подозревают в организации незаконного ввоза в Украину элитных часов без уплаты таможенных платежей за вознаграждение. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, в ноябре - декабре 2025 года должностное лицо наладило канал перевозки элитных часов, в частности швейцарского производства, через украинско-венгерскую границу. Товары декларировались как личные вещи или перевозились среди других предметов, чтобы избежать таможенного контроля и уплаты налогов.

Ввоз осуществлялся в заранее определенные дни через различные таможенные посты. Процесс контролировал сам чиновник или подконтрольные ему лица. Одним из условий беспрепятственного пересечения границы была уплата 5% от стоимости товара.

К первому эпизоду подозреваемый привлек собственную жену, которая ввезла двое часов общей стоимостью более 22 тыс. долларов США. За это он получил 1 100 долларов США неправомерной выгоды. Во время следующих поездок таможенник часть товара перевозил лично.

В общей сложности задокументирован незаконный ввоз часов на сумму более 3,2 млн гривен. За предоставленные "услуги" должностное лицо получило 3 850 долларов США.

1 января 2026 года его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения части неправомерной выгоды в размере 2 750 долларов США за ввоз четырех часов. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение). Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения подозреваемого от занимаемой должности - говорится в сообщении.

Напомним

74-летняя пенсионерка в Киеве отдала мошенникам более 1,4 млн гривен, которые представились сотрудниками СБУ. Они обещали проверить ее сбережения на причастность к стране-агрессору.