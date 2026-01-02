$42.170.18
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
09:17 • 9784 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
08:34 • 12759 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 50402 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 77018 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 59085 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 54422 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 180539 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 176307 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 57439 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
На Закарпатті затримали митника за схему безмитного ввезення елітних годинників

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Виконувача обов’язків керівника відділу внутрішнього контролю Закарпатської митниці затримали за організацію незаконного ввезення елітних годинників без сплати митних платежів. Посадовець отримав 3 850 доларів США за ввезення годинників на суму понад 3,2 млн грн.

На Закарпатті затримали митника за схему безмитного ввезення елітних годинників
Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці затримали виконувача обов’язків керівника відділу внутрішнього контролю Закарпатської митниці, якого підозрюють в організації незаконного ввезення в Україну елітних годинників без сплати митних платежів за винагороду. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, у листопаді - грудні 2025 року посадовець налагодив канал перевезення елітних годинників, зокрема швейцарського виробництва, через українсько-угорський кордон. Товари декларувалися як особисті речі або перевозилися серед інших предметів, щоб уникнути митного контролю та сплати податків.

Ввезення здійснювалося у заздалегідь визначені дні через різні митні пости. Процес контролював сам посадовець або підконтрольні йому особи. Однією з умов безперешкодного перетину кордону була сплата 5% від вартості товару.

До першого епізоду підозрюваний залучив власну дружину, яка ввезла два годинники загальною вартістю понад 22 тис. доларів США. За це він отримав 1 100 доларів США неправомірної вигоди. Під час наступних поїздок митник частину товару перевозив особисто.

Загалом задокументовано незаконне ввезення годинників на суму понад 3,2 млн гривень. За надані "послуги" посадовець отримав 3 850 доларів США.

1 січня 2026 року його затримали в порядку ст. 208 КПК України одразу після отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 2 750 доларів США за ввезення чотирьох годинників. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище). Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення підозрюваного від займаної посади

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

74-річна пенсіонерка в Києві віддала шахраям понад 1,4 млн гривень, які представилися співробітниками СБУ. Вони обіцяли перевірити її заощадження на причетність до країни-агресора.

Алла Кіосак

