На Закарпатті затримали митника за схему безмитного ввезення елітних годинників

Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці затримали виконувача обов’язків керівника відділу внутрішнього контролю Закарпатської митниці, якого підозрюють в організації незаконного ввезення в Україну елітних годинників без сплати митних платежів за винагороду. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, у листопаді - грудні 2025 року посадовець налагодив канал перевезення елітних годинників, зокрема швейцарського виробництва, через українсько-угорський кордон. Товари декларувалися як особисті речі або перевозилися серед інших предметів, щоб уникнути митного контролю та сплати податків.

Ввезення здійснювалося у заздалегідь визначені дні через різні митні пости. Процес контролював сам посадовець або підконтрольні йому особи. Однією з умов безперешкодного перетину кордону була сплата 5% від вартості товару.

До першого епізоду підозрюваний залучив власну дружину, яка ввезла два годинники загальною вартістю понад 22 тис. доларів США. За це він отримав 1 100 доларів США неправомірної вигоди. Під час наступних поїздок митник частину товару перевозив особисто.

Загалом задокументовано незаконне ввезення годинників на суму понад 3,2 млн гривень. За надані "послуги" посадовець отримав 3 850 доларів США.

1 січня 2026 року його затримали в порядку ст. 208 КПК України одразу після отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 2 750 доларів США за ввезення чотирьох годинників. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище). Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення підозрюваного від займаної посади - йдеться у дописі.

Нагадаємо

74-річна пенсіонерка в Києві віддала шахраям понад 1,4 млн гривень, які представилися співробітниками СБУ. Вони обіцяли перевірити її заощадження на причетність до країни-агресора.