Эксклюзив
14:07 • 7754 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13:29 • 12492 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
12:02 • 28245 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 35800 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 66458 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 36112 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 61854 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 68260 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 35006 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 81881 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
755мм
На Закарпатье перекрыли "тропу" через границу: правоохранитель за 6 тыс. долларов переправлял мужчин в Словакию

Киев • УНН

 • 2266 просмотра

Сотрудник правоохранительных органов на Закарпатье организовал схему переправки мужчин призывного возраста в Словакию. Его задержали при получении $5 тыс. вознаграждения.

На Закарпатье перекрыли "тропу" через границу: правоохранитель за 6 тыс. долларов переправлял мужчин в Словакию

Сотрудник правоохранительных органов организовал незаконную схему переправки мужчин призывного возраста в Словакию через "зеленый" участок границы. Его задержали во время получения последней части "вознаграждения", передает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

ГБР совместно с СБУ и подразделением внутренней безопасности ГПСУ разоблачило противоправную деятельность правоохранителя на Закарпатье, который за вознаграждение переправлял мужчин призывного возраста через государственную границу вне официальных пунктов пропуска.

Должность злоумышленника давала ему доступ к информации о "безопасных маршрутах" через зеленый участок границы со Словакией. Используя это, он предлагал свои "услуги" желающим избежать мобилизации. Через знакомых он подыскивал клиентов, готовых заплатить $6 тыс. за незаконное пересечение границы.

Одному из мужчин инспектор обещал точные данные о расположении пограничных нарядов и местах для незаметного перехода. За это он требовал аванс в $1 тыс.

11 августа во время получения второй части "вознаграждения" в размере $5 тыс. правоохранителя задержали. Схема действовала менее месяца и, по предварительным данным, принесла злоумышленнику незначительное количество клиентов.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу. Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы.

Следователи подали ходатайство о содержании под стражей подозреваемого, а также проверяют возможную причастность руководства правоохранительного подразделения к сделке. На время следствия инспектор отстранен от должности.

Досудебное расследование продолжается.

Заместитель командира воинской части организовал "дистанционную службу" и забирал выплаты подчиненных13.08.25, 05:17 • 50651 просмотр

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Закарпатская область
Служба безопасности Украины
Словакия