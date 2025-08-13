На Закарпатье перекрыли "тропу" через границу: правоохранитель за 6 тыс. долларов переправлял мужчин в Словакию

Сотрудник правоохранительных органов организовал незаконную схему переправки мужчин призывного возраста в Словакию через "зеленый" участок границы. Его задержали во время получения последней части "вознаграждения", передает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

ГБР совместно с СБУ и подразделением внутренней безопасности ГПСУ разоблачило противоправную деятельность правоохранителя на Закарпатье, который за вознаграждение переправлял мужчин призывного возраста через государственную границу вне официальных пунктов пропуска.

Должность злоумышленника давала ему доступ к информации о "безопасных маршрутах" через зеленый участок границы со Словакией. Используя это, он предлагал свои "услуги" желающим избежать мобилизации. Через знакомых он подыскивал клиентов, готовых заплатить $6 тыс. за незаконное пересечение границы.

Одному из мужчин инспектор обещал точные данные о расположении пограничных нарядов и местах для незаметного перехода. За это он требовал аванс в $1 тыс.

11 августа во время получения второй части "вознаграждения" в размере $5 тыс. правоохранителя задержали. Схема действовала менее месяца и, по предварительным данным, принесла злоумышленнику незначительное количество клиентов.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу. Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы.

Следователи подали ходатайство о содержании под стражей подозреваемого, а также проверяют возможную причастность руководства правоохранительного подразделения к сделке. На время следствия инспектор отстранен от должности.

Досудебное расследование продолжается.

