На Закарпатті перекрили "стежку" через кордон: правоохоронець за 6 тис. доларів переправляв чоловіків до Словаччини
Київ • УНН
Співробітник правоохоронних органів на Закарпатті організував схему переправлення чоловіків призовного віку до Словаччини. Його затримали під час отримання $5 тис. винагороди.
Співробітник правоохоронних органів організував незаконну схему переправлення чоловіків призовного віку до Словаччини через "зелену" ділянку кордону. Його затримали під час отримання останньої частини "винагороди", передає УНН із посиланням на ДБР.
Деталі
ДБР спільно з СБУ та підрозділом внутрішньої безпеки ДПСУ викрило протиправну діяльність правоохоронця на Закарпатті, який за винагороду переправляв чоловіків призовного віку через державний кордон поза офіційними пунктами пропуску.
Посада зловмисника надавала йому доступ до інформації про "безпечні маршрути" через зелену ділянку кордону зі Словаччиною. Використовуючи це, він пропонував свої "послуги" охочим уникнути мобілізації. Через знайомих він підшуковував клієнтів, готових заплатити $6 тис. за незаконне перетинання кордону.
Одному з чоловіків інспектор обіцяв точні дані про розташування прикордонних нарядів і місця для непомітного переходу. За це він вимагав аванс у $1 тис.
11 серпня під час отримання другої частини "винагороди" у розмірі $5 тис. правоохоронця затримали. Схема діяла менше місяця і, за попередніми даними, принесла зловмиснику незначну кількість клієнтів.
Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України — незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.
Слідчі подали клопотання про тримання під вартою підозрюваного, а також перевіряють можливу причетність керівництва правоохоронного підрозділу до оборудки. На час слідства інспектора відсторонено від посади.
Досудове розслідування триває.
