На Закарпатті перекрили "стежку" через кордон: правоохоронець за 6 тис. доларів переправляв чоловіків до Словаччини

Ексклюзив
14:07 • 10020 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 14749 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
12:02 • 32563 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 40048 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 74241 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 39186 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 67436 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:29 • 28995 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 72351 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 35417 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці 13 серпня, 05:47
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці 13 серпня, 06:39
Посол України відреагував на інцидент з українцями на концерті Макса Коржа у Варшаві 13 серпня, 06:57
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - Нацгвардія 13 серпня, 07:26
В росії прокоментували чутки про можливий обмін територіями між державою-агресором і Україною 11:10
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти 12 серпня, 17:43
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах 12 серпня, 16:50
На Закарпатті перекрили "стежку" через кордон: правоохоронець за 6 тис. доларів переправляв чоловіків до Словаччини

Київ • УНН

 • 2696 перегляди

Співробітник правоохоронних органів на Закарпатті організував схему переправлення чоловіків призовного віку до Словаччини. Його затримали під час отримання $5 тис. винагороди.

На Закарпатті перекрили "стежку" через кордон: правоохоронець за 6 тис. доларів переправляв чоловіків до Словаччини

Співробітник правоохоронних органів організував незаконну схему переправлення чоловіків призовного віку до Словаччини через "зелену" ділянку кордону. Його затримали під час отримання останньої частини "винагороди", передає УНН із посиланням на ДБР.

Деталі

ДБР спільно з СБУ та підрозділом внутрішньої безпеки ДПСУ викрило протиправну діяльність правоохоронця на Закарпатті, який за винагороду переправляв чоловіків призовного віку через державний кордон поза офіційними пунктами пропуску.

Посада зловмисника надавала йому доступ до інформації про "безпечні маршрути" через зелену ділянку кордону зі Словаччиною. Використовуючи це, він пропонував свої "послуги" охочим уникнути мобілізації. Через знайомих він підшуковував клієнтів, готових заплатити $6 тис. за незаконне перетинання кордону.

Одному з чоловіків інспектор обіцяв точні дані про розташування прикордонних нарядів і місця для непомітного переходу. За це він вимагав аванс у $1 тис.

11 серпня під час отримання другої частини "винагороди" у розмірі $5 тис. правоохоронця затримали. Схема діяла менше місяця і, за попередніми даними, принесла зловмиснику незначну кількість клієнтів.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України — незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.

Слідчі подали клопотання про тримання під вартою підозрюваного, а також перевіряють можливу причетність керівництва правоохоронного підрозділу до оборудки. На час слідства інспектора відсторонено від посади.

Досудове розслідування триває.

Заступник командира військової частини організував "дистанційну службу" і забирав виплати підлеглих13.08.25, 05:17 • 51145 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Закарпатська область
Служба безпеки України
Словаччина