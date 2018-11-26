На "Ягодине" начались массовые стычки, горят шины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. На пункте пропуска "Ягодин", который находится в Волынской области, между дальнобойщиками и протестующими владельцами автомобилей на еврономерах начались стычки, подожгли шины. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Непряхина.
"На "Ягодине" начинаются столкновения между дальнобойщиками и протестующими. Шины палят", – сообщила пресс-секретарь.
По ее словам, очередь на выезд из грузовых автомобилей – до 300, а на въезд – около 50.
"Очередь стремительно растет. Грузовой – заблокирован полностью. Оформлены только два автобуса с детьми", – добавила Непряхина.
Напомним, сегодня на пункте пропуска "Ягодин", в Волынской области, зажгли шины.
Ранее сообщалось, что по фактам блокирования транспортных коммуникаций и группового нарушения общественного порядка на пункте пропуска "Ягодин" начато уголовные производства по Уголовному кодексу Украины: ч.1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций) и ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка).
Напомним, со вчерашнего дня, 25 ноября, владельцы автомобилей на еврономерах начали перекрывать пропускные пункты на границе.
По состоянию на 15:00 сегодня в пунктах пропуска на границе с Польшей зафиксировали увеличение автомобильных очередей по сравнению с состоянием на 12:00.