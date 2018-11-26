Черги на кордоні з Польщею збільшилися
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Станом на 15.00 у пунктах пропуску на кордоні з Польщею спостерігається збільшення автомобільних черг у порівнянні із станом на 12.00. Відповідна інфографіка розміщена у Facebook прес-службою Західного регіонального управління ДПСУ, передає УНН.
"Республіка Польща: “Устилуг” – 10 транспортних засобів; “Угринів” – 0; “Рава-Руська” – 60; “Грушів” – 150; “Смільниця” – 135; “Шегині” – 120; “Краковець” – 30. Словацька республіка: “М.Березний” – 0; “Ужгород” – 20; Угорщина: “Тиса” – 0; "Дзвінкове" – 20; “Косино” – 20; "Лужанка" – 0; "Вилок" – 10. Румунія: "Дяково" – 0; "Солотвино" – 0; "Порубне" – 0. Молдова: "Мамалига-авто" – 0.
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Нагадаємо, станом на 12.00 у 7 пунктах пропуску на кордоні з Польщею у чергах знаходилося 340 автомобілей.
Як повідомляв УНН, 23 листопада Порошенко підписав закони № 8487 та № 8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.