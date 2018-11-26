Очереди на границе с Польшей увеличились

"Республика Польша: "Устилуг" - 10 транспортных средств; "Угринов" - 0; "Рава-Русская" - 60, "Груша" - 150,"Смильниця" - 135, "Шегини" - 120,"Краковец" - 30. Словацкая республика: "г.Березное" - 0, "Ужгород" - 20; Венгрия: "Тиса" - 0, "Звонково" - 20, "Косино" - 20, "Лужники" - 0, "Вилок" - 10. Румыния: "Дьяково" - 0, "Солотвино" - 0, "Порубное" - 0 Молдова: "Мамалыга-авто" - 0.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Корчевой на границе с Украиной стоит более 700 автомобилей



Напомним, по состоянию на 12.00 в 7 пунктах пропуска на границе с Польшей в очередях находилось 340 автомобилей.



Как сообщал УНН, 23 ноября Порошенко подписал законы № 8487 и № 8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами.



