У Корчовій на кордоні з Україною стоїть понад 700 автомобілів

Через блокаду під’їзних доріг до прикордонних переходів з української сторони з неділі продовжуються ускладення прикордонного руху на Підкарпатті та Люблінщині. Без будь-яких перешкод відбувається рух у залізничному та пішохідному перетині кордону.

Як повідомила прес-секретар Бескидського відділу Прикордонної служби майор Ельжбєта Пікор, на Підкарпатті надалі заблоковані два пункти перетину кордону: Корчова і Медика. Протестуючі на українській стороні власники автомобілів з іноземною реєстрацією з перервами пропускають окремі автомобілі.



ЧИТАЙТЕ ТАОКЖ: Набули чинності “закони про євробляхи”

На Люблінщині ускладення в прикордонному русі є в Гребенному, де призупинено прикордонні перевірки, та в Дорогуську, де призупинено перевірку вантажівок.

Прикордонна служба Польщі попередила, що не має інформації, коли протест може закінчитися.

Прикордонний рух, без перешкод, відбувається в Зосіні і Долгобичеві (Люблінщина) та в Будомєжу і Кросцєнку (Підкарпаття).

Як повідомляв УНН, 23 листопада Порошенко підписав закони № 8487 та № 8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

Нагадаємо, 8 листопада, Верховна Рада схвалила законопроект № 8487 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів для вирішення проблеми з автомобілями на єврономерах.

Крім того, 8 листопада, парламент схвалив в цілому закон № 8488 про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України, яким схвалено правила оформлення так званих євроблях.

21 листопада Рада відмовилась скасовувати нові правила оподаткування “євроблях”, а також скасовувати штрафи за порушення правил ввезення “євроблях”, не підтримавши відповідні постанови.

З 20 листопада на трасах України тривала масова акція протесту власників автомобілів з іноземною реєстрацією. Вони виступали проти збільшення митних платежів та заблокували низку автошляхів по всій Україні. Після рішень парламенту “євробляхери” заявили про призупинення блокування автодоріг і перехід до нового формату акцій протесту — акції “Вимагаємо вето президента!”.