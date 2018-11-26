В Корчевой на границе с Украиной стоит более 700 автомобилей

КИЕВ. 26 ноября. УНН. На польско-украинской границе, в пункте пропуска в Корчевой, что на Подкарпатье, временно введена возможность пересекать границу пешком. На границе стоит более 400 грузовиков и более 300 легковых автомобилей. Об этом сообщает Пограничная служба в связи с блокадой с украинской стороны, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".