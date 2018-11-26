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В Корчевой на границе с Украиной стоит более 700 автомобилей

В Корчевой на границе с Украиной стоит более 700 автомобилей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. На польско-украинской границе, в пункте пропуска в Корчевой, что на Подкарпатье, временно введена возможность пересекать границу пешком. На границе стоит более 400 грузовиков и более 300 легковых автомобилей. Об этом сообщает Пограничная служба в связи с блокадой с украинской стороны, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Из-за блокады подъездных дорог к пограничным переходам с украинской стороны с воскресенья продолжаются осложнения пограничного движения на Подкарпатье и Люблинщине. Без каких-либо препятствий происходит движение в железнодорожном и пешеходном пересечении границы.

Как сообщила пресс-секретарь Бескидского отдела Пограничной службы майор Эльжбета Пикор, на Подкарпатье в дальнейшем заблокированы два пункта пересечения границы: Корчева и Медика. Протестующие на украинской стороне владельцы автомобилей с иностранной регистрацией с перерывами пропускают отдельные автомобили.

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На Люблинщине осложнения в приграничном движении есть в Гребенном, где приостановлено пограничные проверки, и в Дорогуске, где приостановлено проверку грузовиков.

Пограничная служба Польши предупредила, что не располагает информацией, когда протест может закончиться.

Приграничное движение, без помех, происходит в Зосине и Долгобычиве (Люблинщина) и в Будомеже и Кросценко (Прикарпатья).

Как сообщал УНН, 23 ноября Порошенко подписал законы № 8487 и № 8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами.

Напомним, 8 ноября, Верховная Рада одобрила законопроект № 8487 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств для решения проблемы с автомобилями на Еврономер.

Кроме того, 8 ноября, парламент одобрил в целом закон № 8488 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, утвердивший правила оформления так называемых евроблях.

21 ноября Рада отказалась отменять новые правила налогообложения "евроблях", а также отменять штрафы за нарушение правил ввоза "евроблях", не поддержав соответствующие постановления.

С 20 ноября на трассах Украины продолжалась массовая акция протеста владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Они выступали против увеличения таможенных платежей и заблокировали ряд автодорог по всей Украине. После решений парламента "евробляхеры" заявили о приостановлении блокировки автодорог и переход к новому формату акций протеста - акции "Требуем вето президента!".

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