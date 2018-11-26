На пункті пропуску "Ягодин" запалили шини

"Пропускний пункт "Ягодин", Волинська область. Зі слів свідків, відбувається звільнення протестуючих людей з проїжджої частини правоохоронними органами", – написав Зінкевич.

Як повідомили УНН у відділі комунікації, рух на пункті пропуску залишається тимчасово ускладненим.

Нагадаємо, за фактами блокування транспортних комунікацій та групового порушення громадського порядку на пункті пропуску "Ягодин" розпочато кримінальні провадження – ч.1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій) та ст. 293 (групове порушення громадського порядку) КК України.

Як повідомляв УНН, 25 листопада власники "євроблях" почали перекривати пропускні пункти на держкордоні.

Станом на 15:00 сьогодні у пунктах пропуску на кордоні з Польщею спостерігається збільшення автомобільних черг у порівнянні зі станом на 12:00.