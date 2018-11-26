На пункте пропуска "Ягодин" зажгли шины

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 99235 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106144 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 141637 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138733 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133417 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126950 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 166199 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117984 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141563 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145363 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На пункте пропуска "Ягодин" зажгли шины

На пункте пропуска "Ягодин" зажгли шины

Киев  •  УНН

 • 13684 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. На пункте пропуска "Ягодин" в Волынской области, зажгли шины. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook, передает УНН.

"Пропускной пункт "Ягодин", Волынская область. По словам свидетелей, происходит освобождение протестующих людей с проезжей части правоохранительными органами", – написал Зинкевич.

Как сообщили УНН в отделе коммуникации, движение на пункте пропуска остается временно затрудненным.

Напомним, по фактам блокирования транспортных коммуникаций и группового нарушения общественного порядка на пункте пропуска "Ягодин" начато уголовные производства – ч.1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций) и ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) УК Украины.

Как сообщал УНН, 25 ноября владельцы "евроблях" начали перекрывать пропускные пункты на госгранице.

По состоянию на 15:00 сегодня в пунктах пропуска на границе с Польшей наблюдается увеличение автомобильных очередей по сравнению с состоянием на 12:00.

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