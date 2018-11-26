На пункте пропуска "Ягодин" зажгли шины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. На пункте пропуска "Ягодин" в Волынской области, зажгли шины. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook, передает УНН.
"Пропускной пункт "Ягодин", Волынская область. По словам свидетелей, происходит освобождение протестующих людей с проезжей части правоохранительными органами", – написал Зинкевич.
Как сообщили УНН в отделе коммуникации, движение на пункте пропуска остается временно затрудненным.
Напомним, по фактам блокирования транспортных коммуникаций и группового нарушения общественного порядка на пункте пропуска "Ягодин" начато уголовные производства – ч.1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций) и ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) УК Украины.
Как сообщал УНН, 25 ноября владельцы "евроблях" начали перекрывать пропускные пункты на госгранице.
По состоянию на 15:00 сегодня в пунктах пропуска на границе с Польшей наблюдается увеличение автомобильных очередей по сравнению с состоянием на 12:00.