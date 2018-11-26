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На "Ягодині" почалися масові сутички, палають шини

На "Ягодині" почалися масові сутички, палають шини

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. На пункті пропуску "Ягодин", що у Волинській області, між далекобійниками та власниками автомобілів на єврономерах, які протестують, почалися сутички, підпалили шини. Про це у коментарі УНН повідомила речниця Державної фіскальної служби Наталія Непряхіна.

"На "Ягодині" починаються сутички між далекобійниками та протестувальниками. Шини палять", – повідомила речниця.

За її словами, черга на виїзд із вантажних автомобілів – до 300, а на в'їзд – близько 50.

"Черга стрімко зростає. Вантажний – заблоковано повністю. Оформлено лише два автобуси з дітьми", – додала Непряхіна.

Нагадаємо, сьогодні на пункті пропуску "Ягодин", у Волинській області, запалили шини.

Раніше повідомлялося, що за фактами блокування транспортних комунікацій та групового порушення громадського порядку на пункті пропуску "Ягодин" розпочато кримінальні провадження за Кримінальним кодексом України: ч.1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій) та ст. 293 (групове порушення громадського порядку).

Нагадаємо, відучора, 25 листопада, власники автомобілів на єврономерах почали перекривати пропускні пункти на кордоні.

Станом на 15:00 сьогодні у пунктах пропуску на кордоні з Польщею зафіксували збільшення автомобільних черг у порівнянні зі станом на 12:00.

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