На "Ягодині" почалися масові сутички, палають шини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. На пункті пропуску "Ягодин", що у Волинській області, між далекобійниками та власниками автомобілів на єврономерах, які протестують, почалися сутички, підпалили шини. Про це у коментарі УНН повідомила речниця Державної фіскальної служби Наталія Непряхіна.
"На "Ягодині" починаються сутички між далекобійниками та протестувальниками. Шини палять", – повідомила речниця.
За її словами, черга на виїзд із вантажних автомобілів – до 300, а на в'їзд – близько 50.
"Черга стрімко зростає. Вантажний – заблоковано повністю. Оформлено лише два автобуси з дітьми", – додала Непряхіна.
Нагадаємо, сьогодні на пункті пропуску "Ягодин", у Волинській області, запалили шини.
Раніше повідомлялося, що за фактами блокування транспортних комунікацій та групового порушення громадського порядку на пункті пропуску "Ягодин" розпочато кримінальні провадження за Кримінальним кодексом України: ч.1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій) та ст. 293 (групове порушення громадського порядку).
Нагадаємо, відучора, 25 листопада, власники автомобілів на єврономерах почали перекривати пропускні пункти на кордоні.
Станом на 15:00 сьогодні у пунктах пропуску на кордоні з Польщею зафіксували збільшення автомобільних черг у порівнянні зі станом на 12:00.