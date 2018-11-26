На "Ягодині" почалися масові сутички, палають шини

КИЇВ. 26 листопада. УНН. На пункті пропуску "Ягодин", що у Волинській області, між далекобійниками та власниками автомобілів на єврономерах, які протестують, почалися сутички, підпалили шини. Про це у коментарі УНН повідомила речниця Державної фіскальної служби Наталія Непряхіна.