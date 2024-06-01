На Сумщине прогремел 131 взрыв

За прошедшие сутки захватчики совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Об этом информирует Сумская областная военная администрация, передает УНН.

детали

Всего было зафиксировано 131 взрыв. Обстрелам подверглись Краснопольская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Николаевская, Середино-Будская, Эсманьская, Свесская, Великописаревская общины.

Краснопольская община: зафиксированы артиллерийские обстрелы (19 взрывов).

Хотинская община: 11 мин сбросил враг на территорию общины, осуществлен сброс с БПЛА взрывного устройства (ВОГ) (1 взрыв).

Юнаковская община: был обстрел из артиллерии (2 взрыва), минонитов (8 взрывов) и обстрел с использованием БпЛА (FPV-дрон) (1 взрыв).

Миропольская община: произведен артиллерийский обстрел (3 взрыва).

Николаевская община: зафиксирован минометный обстрел (13 взрывов).

середина-Будская община: враг бил из артиллерии (12 взрывов).

Османская община: нанесен минометный обстрел (29 взрывов).

Свесская община: русские ударили из артиллерии (26 взрывов), нанесен удар с использованием БПЛА (типа "Ланцет") (1 взрыв).

Великописаревская община: нанесен удар с использованием БпЛА (FPV-дрон) (4 взрыва).

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