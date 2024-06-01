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На Сумщині пролунав 131 вибух

На Сумщині пролунав 131 вибух

Київ • УНН

 • 34383 перегляди

За минулу добу в різних населених пунктах Сумської області стався 131 вибух внаслідок 24 обстрілів з боку російських окупантів із застосуванням артилерії, мінометів, мін та безпілотних літальних апаратів.

Протягом минулої доби загарбники здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Всього було зафіксовано 131 вибух. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Миколаївська, Середино-Будська, Есманьська, Свеська, Великописарівська громади.

Краснопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (19 вибухів).

Хотінська громада: 11 мін скинув ворог на територію громади, здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (1 вибух).

Юнаківська громада: був обстріл з артилерії (2 вибухи), мінонетів (8 вибухів) та обстріл з використанням БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух).

Миропільська громада: здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи).

Миколаївська громада: зафіксовано мінометний обстріл (13 вибухів).

Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (12 вибухів).

Есманська громада: завдано мінометний обстріл (29 вибухів).

Свеська громада: росіяни вдарили з артилерії (26 вибухів), завдано удар з використанням БпЛА (типу "Ланцет") (1 вибух).

Великописарівська громада: завдано удар з використанням БпЛА (FPV-дрон) (4 вибухи).

Російські окупанти 21 раз обстріляли прикордоння Чернігівщини на Сумщини: 75 вибухів31.05.24, 10:00 • 23839 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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