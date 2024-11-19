На случай ядерного удара: в рф запущено серийное производство мобильных укрытий
Киев • УНН
В россии начали производство мобильных укрытий для защиты от ядерного и химического оружия. Производство ведется в дзержинске при поддержке государства из-за недостатка имеющихся хранилищ.
Запуск серийного производства бункеров поддерживается на уровне государства. Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
В России стартовало серийное производство мобильных укрытий, которые можно использовать для защиты людей от различных угроз, включая природные бедствия, световое излучение ядерного взрыва и радиоактивное загрязнение местности. Об этом сообщает всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Производство поддерживается на уровне государства: в мае 2024-го российское ведомство НС предложило создать модульные хранилища от ядерного и химического оружия, отметив, что имеющихся сейчас в РФ хранилищ недостаточно.
Производство ведется в городе дзержинске нижегородской области. Сооружение можно транспортировать на другое место и подключать к имеющимся инженерным системам.
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