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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На случай ядерного удара: в рф запущено серийное производство мобильных укрытий

На случай ядерного удара: в рф запущено серийное производство мобильных укрытий

Киев  •  УНН

 • 429 просмотра

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В россии начали производство мобильных укрытий для защиты от ядерного и химического оружия. Производство ведется в дзержинске при поддержке государства из-за недостатка имеющихся хранилищ.

Запуск серийного производства бункеров поддерживается на уровне государства. Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В России стартовало серийное производство мобильных укрытий, которые можно использовать для защиты людей от различных угроз, включая природные бедствия, световое излучение ядерного взрыва и радиоактивное загрязнение местности. Об этом сообщает всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Производство поддерживается на уровне государства: в мае 2024-го российское ведомство НС предложило создать модульные хранилища от ядерного и химического оружия, отметив, что имеющихся сейчас в РФ хранилищ недостаточно.

Производство ведется в городе дзержинске нижегородской области. Сооружение можно транспортировать на другое место и подключать к имеющимся инженерным системам.

Израиль атаковал исследовательский центр по разработке ядерного оружия в Иране15 нояб. 2024, 23:36 • 17624 просмотра

«Начало серийного производства модульного хранилища является важным шагом к повышению безопасности граждан. В будущем подобные разработки приведут к созданию новых эффективных систем защиты населения»

Ким Чен Ын пообещал наращивать ядерный потенциал КНДР "безгранично" - Bloomberg18 нояб. 2024, 04:45 • 18863 просмотра

Важно отметить, что после начала полномасштабного вторжения в Украину, кремлевский диктатор Путин распорядился привести ядерные силы рф в режим повышенной готовности. В прошлом году россия развернула тактическое ядерное оружие в Беларуси. Также рф приостановила свое участие в договоре с США об ограничении стратегических вооружений.

путин утвердил новую ядерную доктрину рф: что изменилось19 нояб. 2024, 08:43 • 7175 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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