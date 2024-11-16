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Израиль атаковал исследовательский центр по разработке ядерного оружия в Иране

Израиль атаковал исследовательский центр по разработке ядерного оружия в Иране

Киев  •  УНН

 • 1466 просмотра

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Израиль атаковал сверхсекретный центр по разработке ядерного оружия в иранском Парчине. Удар уничтожил сложное оборудование для создания пластиковой взрывчатки, необходимой для ядерных устройств.

В результате атаки Израиля на Иран в конце октября был уничтожен активный сверхсекретный объект по исследованию ядерного оружия в Парчине, говорят американские официальные лица. Об этом со ссылкой на трех американских и двух израильских чиновников.сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Чиновники рассказали, что объект в Парчине ранее считался неактивным.

Как указано, израильский удар нанес значительный ущерб усилиям Ирана, которые он прилагал в течение последнего года, чтобы возобновить исследования ядерного оружия.

Один из бывших израильских чиновников, осведомленный об ударе, сказал, что было уничтожено сложное оборудование, которое использовали для разработки пластиковой взрывчатки, которая окружает уран в ядерном устройстве, и которая необходима для его детонации.

Израильские и американские официальные лица заявили, что деятельность, которая недавно происходила на объекте, была частью усилий иранского правительства, направленных на проведение исследований, которые могут быть использованы для разработки ядерного оружия, но также могут быть представлены как исследования в гражданских целях.

Они проводили научную деятельность, которая могла бы заложить основу для производства ядерного оружия. Это было сверхсекретно. Небольшая часть иранского правительства знала об этом, но большая часть иранского правительства не знала,

- сказал американский чиновник.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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