Израильский авиаудар по гуманитарному лагерю в Газе: что известно о последствиях

В результате израильского авиаудара по гуманитарному лагерю на юге Газы погиб по меньшей мере один человек, а более 20 человек получили ранения. Об этом сообщает NY Times, передает УНН.

Детали

Израильская армия объяснила удар необходимостью уничтожения пусковой установки, которая, по их словам, представляла угрозу для израильских гражданских. Однако военные не уточнили, какой тип оружия был использован. В то же время, израильская армия заявила, что предупредила гражданских лиц в районе о необходимости эвакуации перед нанесением удара.

По информации палестинских СМИ, повреждения получили несколько палаток, а также одно из медицинских учреждений гуманитарной организации «Врачи без границ», расположенное неподалеку от места взрыва. Представители организации заявили, что их клиника была повреждена, а медицинское оборудование уничтожено во время удара, на что не было никакого предупреждения со стороны израильских военных.

Международное сообщество выразило обеспокоенность из-за увеличения количества атак по гуманитарным зонам, которые часто используются как убежище для тысяч перемещенных лиц.

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