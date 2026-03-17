На северо-востоке Нигерии десятки погибших и раненых из-за серии взрывов

В городе Майдугури на северо-востоке Нигерии вечером прогремела серия взрывов, в результате которых погибли и получили ранения десятки людей. Об этом сообщили службы экстренной помощи страны, передает AP, пишет УНН.

По данным властей, взрывы произошли по меньшей мере в трех местах штата Борно. В частности, взрывные устройства сработали у входа в учебную больницу Университета Майдугури, а также на двух местных рынках.

По меньшей мере 30 погибших и сотни сожженных домов после нападения боевиков в Нигерии

Руководитель операций Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Нигерии (NEMA) в Майдугури Сираджо Абдуллахи сообщил, что пострадавших госпитализируют, однако точное количество жертв пока устанавливается.

Есть пострадавшие, и в больнице все еще занимаются их лечением. Мы не можем назвать точную цифру, пока не подсчитаем - заявил он.

По предварительным данным, взрывы могли совершить смертники. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за атаку.

Северо-восток Нигерии уже более десяти лет остается эпицентром восстания исламистской группировки "Боко Харам", которая регулярно совершает нападения на гражданских и военных в регионе.

Военные советники США прибыли в Нигерию для борьбы с террористическими группировками