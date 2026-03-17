На северо-востоке Нигерии десятки погибших и раненых из-за серии взрывов
Киев • УНН
В городе Майдугури произошли взрывы возле больницы и на двух рынках. Власти сообщают о десятках погибших и раненых из-за вероятных атак смертников.
В городе Майдугури на северо-востоке Нигерии вечером прогремела серия взрывов, в результате которых погибли и получили ранения десятки людей. Об этом сообщили службы экстренной помощи страны, передает AP, пишет УНН.
Подробности
По данным властей, взрывы произошли по меньшей мере в трех местах штата Борно. В частности, взрывные устройства сработали у входа в учебную больницу Университета Майдугури, а также на двух местных рынках.
Руководитель операций Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Нигерии (NEMA) в Майдугури Сираджо Абдуллахи сообщил, что пострадавших госпитализируют, однако точное количество жертв пока устанавливается.
Есть пострадавшие, и в больнице все еще занимаются их лечением. Мы не можем назвать точную цифру, пока не подсчитаем
По предварительным данным, взрывы могли совершить смертники. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за атаку.
Северо-восток Нигерии уже более десяти лет остается эпицентром восстания исламистской группировки "Боко Харам", которая регулярно совершает нападения на гражданских и военных в регионе.
