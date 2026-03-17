$44.140.0350.670.29
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+1°
0.8м/с
85%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Сі Цзіньпін
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Білий дім
Європа
Реклама
УНН Lite
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ16 березня, 06:56 • 32981 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 43588 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 47855 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 53791 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 47429 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
NASAMS

На північному сході Нігерії десятки загиблих і поранених через серію вибухів

Київ • УНН

 • 8 перегляди

У місті Майдугурі сталися вибухи біля лікарні та на двох ринках. Влада повідомляє про десятки загиблих і поранених через імовірні атаки смертників.

Фото: AP

У місті Майдугурі на північному сході Нігерії ввечері прогриміла серія вибухів, унаслідок яких загинули та отримали поранення десятки людей. Про це повідомили служби екстреної допомоги країни, передає AP, пише УНН.

Деталі

За даними влади, вибухи сталися щонайменше у трьох місцях штату Борно. Зокрема, вибухові пристрої спрацювали біля входу до навчальної лікарні Університету Майдугурі, а також на двох місцевих ринках.

Керівник операцій Національного агентства з надзвичайних ситуацій Нігерії (NEMA) у Майдугурі Сіраджо Абдуллахі повідомив, що постраждалих госпіталізують, однак точну кількість жертв поки що встановлюють.

Є постраждалі, і в лікарні все ще займаються їх лікуванням. Ми не можемо назвати точну цифру, поки не підрахуємо

- заявив він.

За попередніми даними, вибухи могли здійснити смертники. Жодне угруповання поки що не взяло на себе відповідальність за атаку.

Північний схід Нігерії вже понад десять років залишається епіцентром повстання ісламістського угруповання "Боко Харам", яке регулярно здійснює напади на цивільних і військових у регіоні.

Степан Гафтко

Світ
Сутички
Нігерія