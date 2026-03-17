На північному сході Нігерії десятки загиблих і поранених через серію вибухів

У місті Майдугурі на північному сході Нігерії ввечері прогриміла серія вибухів, унаслідок яких загинули та отримали поранення десятки людей. Про це повідомили служби екстреної допомоги країни, передає AP, пише УНН.

За даними влади, вибухи сталися щонайменше у трьох місцях штату Борно. Зокрема, вибухові пристрої спрацювали біля входу до навчальної лікарні Університету Майдугурі, а також на двох місцевих ринках.

Керівник операцій Національного агентства з надзвичайних ситуацій Нігерії (NEMA) у Майдугурі Сіраджо Абдуллахі повідомив, що постраждалих госпіталізують, однак точну кількість жертв поки що встановлюють.

Є постраждалі, і в лікарні все ще займаються їх лікуванням. Ми не можемо назвати точну цифру, поки не підрахуємо - заявив він.

За попередніми даними, вибухи могли здійснити смертники. Жодне угруповання поки що не взяло на себе відповідальність за атаку.

Північний схід Нігерії вже понад десять років залишається епіцентром повстання ісламістського угруповання "Боко Харам", яке регулярно здійснює напади на цивільних і військових у регіоні.

