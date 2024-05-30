На сегодня запланирован импорт электричества из 5 стран - Укрэнерго

Применение лимитов потребления электричества во всех регионах Украины не прогнозируется из-за увеличения объемов производства атомных станций после выхода из планового ремонта двух блоков. Запланирован импорт электроэнергии из 5 стран. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.

Детали

Ограничение потребления

Сегодня применение лимитов потребления электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины не прогнозируется. Причина-увеличение объемов производства атомных станций после выхода из планового ремонта двух блоков - говорится в сообщении.

Впрочем, в компании напомнили, что продолжается весенне-летняя ремонтная компания на АЭС. Это может время от времени вызывать нехватку электроэнергии в энергосистеме.

По данным Укрэнерго сегодня в течение суток прогнозируется импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 19 518 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1700 МВт.

Экспорт не происходит и не предполагается.

Обесточивание

В Хмельницкой области на утро из-за непогоды обесточены 4 134 потребителя, продолжаются ремонтные работы.

По другим причинам обесточены 420 населенных пунктов.

Из - за боевых действий- есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Хмельницкой областях.

По техническим причинам - есть обесточивание на Сумщине и Черниговщине.

В Хмельницкой области из-за атаки рф оставались без света более 10 тысяч пользователей, ограничения электричества на сегодня не прогнозируются - Минэнерго