В Хмельницкой области из-за атаки рф оставались без света более 10 тысяч пользователей, ограничения электричества на сегодня не прогнозируются - Минэнерго

Из-за вражеской атаки на Хмельнитчине оставались без электроснабжения более 10 тысяч абонентов. Сегодня по всем Украине ограничения поставок электричества для потребителей не прогнозируются. Об этом в четверг, 30 мая, сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Генерация и потребление

Как указано в Минэнерго, за прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью.

В дневные часы в связи солнечной погодой и соответственно активной выработкой электроэнергии СЭС Украина отдавала излишки электроэнергии в энергосистему Польши. В ведомстве рассказали, что это было сделано для того, чтобы не применять ограничения к украинским производителям электроэнергии из ВИЭ и дать им возможность работать.

Также излишки электроэнергии определенное время передавались в Польшу и утром. В то же время в пиковые вечерние часы из-за роста потребления Украина в небольших объемах привлекала аварийную помощь из энергосистем Румынии, Польши и Словакии, указали в Минэнерго.

На сегодня ограничения бытовых и промышленных потребителей пока не прогнозируются - заявили в ведомстве.

Последствия обстрелов

Ночью в Хмельницкой области в результате атаки была повреждена воздушная линия. Обесточивалось 10,4 тысячи абонентов. По состоянию на утро без света остаются 528 абонентов.

В Николаевской области на одной из подстанций облэнерго аварийно отключалось оборудование, поврежденное обстрелом.

В Запорожской области возле высоковольтной воздушной линии на земле обнаружен разведывательный дрон. Вызвано ГСЧС и полицию, дрон убрали.

Из-за обстрелов есть отключение от газоснабжения. В Харьковской области – 100 абонентов, в Донецкой-131 абонент.

Чрезвычайные ситуации

Как рассказали в Минэнерго, в Донецкой области на одной из шахт останавливалось вентиляционное оборудование. В шахте находились 32 работника, которым были оповещены о ситуации и которые остались до конца смены для обеспечения функционирования объекта.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии-19 518 МВт*ч. Экспорта не предвидится.

30 мая в Украине не планируется отключений электроэнергии - Укрэнерго