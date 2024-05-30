На Хмельниччині через атаку рф залишалися без світла понад 10 тисяч користувачів, обмеження електрики на сьогодні не прогнозуються - Міненерго
Київ • УНН
Через ворожі атаки в Хмельницькій області понад 10 тисяч абонентів залишалися без електропостачання. Обмежень в подачі електроенергії споживачам на сьогодні не прогнозується.
Через ворожу атаку на Хмельниччині залишалися без електропостачання понад 10 тисяч абонентів. Сьогодні по всім Україні обмеження постачання електрики для споживачів не прогнозуються. Про це у четвер, 30 травня, повідомили в Міненерго, передає УНН.
Генерація та споживання
Як вказано в Міненерго, минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою.
У денні години у зв'язку сонячною погодою і відповідно активним виробітком електроенергії СЕС Україна віддавала надлишки електроенергії до енергосистеми Польщі. У відомстві розповіли, що це було зроблено для того, щоб не застосовувати обмеження до українських виробників електроенергії з ВДЕ та дати їм можливість працювати.
Також надлишки електроенергії певний час передавалися до Польщі і зранку. Водночас у пікові вечірні години через зростання споживання Україна у невеликих обсягах залучала аварійну допомогу з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини, вказали в Міненерго.
На сьогодні обмеження побутових та промислових споживачів поки не прогнозуються
Наслідки обстрілів
Вночі на Хмельниччині внаслідок атаки було пошкоджено повітряну лінію. Знеструмлювалось 10,4 тисячі абонентів. Станом на ранок без світла залишаються 528 абонентів.
У Миколаївській області на одній з підстанцій обленерго аварійно відключалося обладнання, пошкоджене обстрілом.
У Запорізькій області біля високовольтної повітряної лінії на землі виявлено розвідувальний дрон. Викликано ДСНС та поліцію, дрон прибрали.
Через обстріли є відключення від газопостачання. У Харківській області – 100 абонентів, у Донецькій – 131 абонент.
Надзвичайні ситуації
Як розповіли в Міненерго, у Донецькій області на одній із шахт зупинялось вентиляційне обладнання. У шахті перебували 32 працівники, яким були сповіщено про ситуацію і які залишилися до кінця зміни для забезпечення функціонування об’єкта.
Імпорт та Експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 19 518 МВт*год. Експорту не передбачається.
30 травня в Україні не планується відключень електроенергії - Укренерго29.05.24, 18:37 • 21223 перегляди