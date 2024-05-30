На сьогодні заплановано імпорт електрики з 5 країн - Укренерго
Київ • УНН
На сьогодні заплановано імпорт електроенергії з 5 країн (Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови). Через збільшення виробництва на атомних електростанціях після виходу з планового ремонту двох блоків застосування лімітів споживання електрики не прогнозується.
Застосування лімітів споживання електрики в усіх регіонах України не прогнозується через збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту двох блоків. Запланований імпорт електроенергії з 5 країн. Про це повідомили в НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.
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Обмеження споживання
Сьогодні застосування лімітів споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України не прогнозується. Причина – збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту двох блоків
Втім у компанії нагадали, що триває весняно-літня ремонтна кампанія на АЕС. Це може час від часу спричиняти нестачу електроенергії в енергосистемі.
За даними Укренерго сьогодні протягом доби прогнозується імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 19 518 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1700 МВт.
Експорт не відбувається і не передбачається.
Знеструмлення
У Хмельницькій області на ранок через негоду знеструмлено 4 134 споживачі, тривають ремонтні роботи.
З інших причин знеструмлено 420 населених пунктів.
Через бойові дії - є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Хмельницькій областях.
З технічних причин - є знеструмлення на Сумщині і Чернігівщині.
На Хмельниччині через атаку рф залишалися без світла понад 10 тисяч користувачів, обмеження електрики на сьогодні не прогнозуються - Міненерго 30.05.24, 10:37 • 27470 переглядiв