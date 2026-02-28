На Прикарпатье столкнулись четыре автомобиля, два человека погибли, в том числе ребенок

В селе Драгомирчаны на Прикарпатье произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей - погибли два человека, среди них ребенок, еще четверо получили травмы. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Два человека, среди которых ребенок, погибли в результате столкновения четырех автомобилей в селе Драгомирчаны на Прикарпатье. Еще четыре человека травмированы - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью спецсредств деблокировали двух пострадавших из искореженных машин и приняли меры, чтобы не допустить пожара.

На месте работают правоохранители. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

