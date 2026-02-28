На Прикарпатті зіткнулися чотири автівки, дві людини загинули, у тому числі дитина

$43.210.00
28 лютого, 12:56 • 20545 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 32394 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 31085 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 38042 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 42754 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 51004 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 46614 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 50304 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 48585 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 45026 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
росія може вийти з переговорів, якщо Україна не поступиться територіями - Bloomberg28 лютого, 10:50
Зеленський повідомив про понад десять систем NASAMS від Норвегії28 лютого, 11:26
П'ять вибухів пролунали в Дубаї - дим піднявся поблизу порту Джабал-Алі28 лютого, 13:59
Іран б'є по військовим базам у США, а також атакував авіаносець американців Video15:33
Операція США проти Ірану виходить за межі традиційного міжнародного права - Стубб16:27
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16
Беньямін Нетаньягу
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Іран
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Тегеран
Україна
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
Опалення
C-130 Hercules

На Прикарпатті зіткнулися чотири автівки, дві людини загинули, у тому числі дитина

Київ • УНН

 • 458 перегляди

У селі Драгомирчани на Прикарпатті зіткнулися чотири автомобілі. Двоє людей загинули, у тому числі дитина, четверо отримали травми.

На Прикарпатті зіткнулися чотири автівки, дві людини загинули, у тому числі дитина

У селі Драгомирчани на Прикарпатті сталася смертельна ДТП за участю чотирьох автомобілів - загинули двоє людей, серед них дитина, ще четверо отримали травми. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

Двоє людей, серед яких дитина, загинули внаслідок зіткнення чотирьох автівок у селі Драгомирчани на Прикарпатті. Ще четверо осіб травмовані

- йдеться у повідомленні.

Рятувальники за допомогою спецзасобів деблокували двох постраждалих із понівечених машин та вжили заходів, щоб не допустити пожежі.

На місці працюють правоохоронці. Обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо

Мешканку Києва визнано винною у смертельній ДТП, внаслідок якої загинули двоє людей. Її знайомий, який дозволив нетверезій жінці керувати авто, також отримав вирок.

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал
Село
Дорожньо-транспортна пригода
Державна служба України з надзвичайних ситуацій