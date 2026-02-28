На Прикарпатті зіткнулися чотири автівки, дві людини загинули, у тому числі дитина
Київ • УНН
У селі Драгомирчани на Прикарпатті зіткнулися чотири автомобілі. Двоє людей загинули, у тому числі дитина, четверо отримали травми.
Рятувальники за допомогою спецзасобів деблокували двох постраждалих із понівечених машин та вжили заходів, щоб не допустити пожежі.
На місці працюють правоохоронці. Обставини трагедії встановлюються.
