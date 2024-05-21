На портале " Дія " появилась возможность подать заявление в международный Реестр убытков

Отныне в веб версии действия " тоже появилась возможность подать заявление в международный реестр убытков в отношении поврежденного войсками рф имущества. Об этом в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Ваш дом пострадал от российской агрессии-подавайте через действие заявления в международный реестр убытков и ускоряйте запуск компенсационного механизма. Теперь услуга доступна и в приложении, и на портале Дія - заявил Федоров.

Он подчеркнул, что данные из реестра станут основой для будущих репараций, которые Россия должна заплатить за все разрушения и преступления.

Заявление в международный Реестр убытков можно подать через "Дія": видеоинструкция

Сейчас услуга доступна для украинцев, имеющих Акт о поврежденном имуществе от местных властей. В основном это люди, которые подавались на естьвосстановление в действии. Впоследствии подать заявление в международный реестр убытков сможете и без акта, в частности, если жилье на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий - добавил Федоров.

Напомним

В Украине 2 апреля официально заработал международный реестр убытков для Украины (RD4U) для подачи заявок на документирование убытков от российской агрессии, которые будут служить основанием для подачи заявлений на компенсацию.

В Реестр убытков может быть подано от 6 до 8 млн заявлений на возмещение - нардеп