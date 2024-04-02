Заявление в международный Реестр убытков можно подать через "Дія": видеоинструкция

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
gaagaГаага
telegramТелеграмма
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  25845 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  36323 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  82504 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  118802 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  117388 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118360 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  170084 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
1 апреля 2024, 09:19  •  107018 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  229128 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192897 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Новости по теме
Заявление в международный Реестр убытков можно подать через "Дія": видеоинструкция

Заявление в международный Реестр убытков можно подать через "Дія": видеоинструкция

  •  18738 просмотра
Кулеба в Гааге рассказал о результатах по восстановлению справедливости для украинцев

Кулеба в Гааге рассказал о результатах по восстановлению справедливости для украинцев

  •  17758 просмотра
Экспорт Украины в марте достиг 3,2 млрд долл. и приблизился к довоенному уровню - Минэкономики

Экспорт Украины в марте достиг 3,2 млрд долл. и приблизился к довоенному уровню - Минэкономики

  •  17155 просмотра
Лидер ХДС/ХСС в Бундестаге заявил о шансе для передачи Taurus Украине

Лидер ХДС/ХСС в Бундестаге заявил о шансе для передачи Taurus Украине

  •  18150 просмотра
Опендатабот: почти 400 судебных дел выиграли украинцы против россии

Опендатабот: почти 400 судебных дел выиграли украинцы против россии

  •  17885 просмотра
Стрельба в школе в Финляндии: один подросток погиб

Стрельба в школе в Финляндии: один подросток погиб

  •  14706 просмотра
В оккупированной Россией Абхазии упал военный вертолет Ми-24: экипаж выжил

В оккупированной Россией Абхазии упал военный вертолет Ми-24: экипаж выжил

  •  14286 просмотра
Британская разведка: россия применяет на аэродромах приманки, чтобы запутать украинских военных

Британская разведка: россия применяет на аэродромах приманки, чтобы запутать украинских военных

  •  16565 просмотра
Трамвай сошел с рельсов на столичных Позняках, один человек пострадал

Трамвай сошел с рельсов на столичных Позняках, один человек пострадал

  •  14880 просмотра
Разоблачены должностные лица Госпродпотребслужбы, которые организовали схему поборов с экспортеров "зернового коридора"

Разоблачены должностные лица Госпродпотребслужбы, которые организовали схему поборов с экспортеров "зернового коридора"

  •  13850 просмотра

Популярные

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

  •  106603 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

  •  125165 просмотра
Ночная атака на Днепр: повреждена пожарная часть и 2-этажный дом

Ночная атака на Днепр: повреждена пожарная часть и 2-этажный дом

  •  51391 просмотра
Украинская ПВО ночью сбила 9 из 10 "шахедов" - Генштаб

Украинская ПВО ночью сбила 9 из 10 "шахедов" - Генштаб

  •  89930 просмотра
Румыния прекратила финансовую поддержку украинских беженцев

Румыния прекратила финансовую поддержку украинских беженцев

  •  110328 просмотра

Публикации

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

  •  106603 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

  •  125165 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

1 апреля 2024, 09:33  •  170084 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  443436 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  415620 просмотра

Заявление в международный Реестр убытков можно подать через "Дія": видеоинструкция

Через приложение "Дія" украинцы теперь могут подавать заявки в международный Реестр убытков, который будет служить основой для будущего возмещения убытков, причиненных российской агрессией.

Общество •   •  18738 просмотра
Заявление в международный Реестр убытков можно подать через "Дія": видеоинструкция

Кулеба в Гааге рассказал о результатах по восстановлению справедливости для украинцев

Кулеба подчеркнул ощутимые результаты Украины в восстановлении справедливости: запуск Реестра убытков для возмещения, создание Международного центра по преследованию преступления агрессии против Украины, получение ордеров МУС на арест, в том числе путина, и первые решения об использовании замороженных российских активов в интересах Украины.

Война •   •  17758 просмотра
Кулеба в Гааге рассказал о результатах по восстановлению справедливости для украинцев

Экспорт Украины в марте достиг 3,2 млрд долл. и приблизился к довоенному уровню - Минэкономики

В марте 2023 года экспорт товаров из Украины составил 11,8 млн тонн на сумму $3,2 млрд, приблизившись к уровню, предшествовавшему вторжению.

Экономика •   •  17155 просмотра
Экспорт Украины в марте достиг 3,2 млрд долл. и приблизился к довоенному уровню - Минэкономики

Лидер ХДС/ХСС в Бундестаге заявил о шансе для передачи Taurus Украине

Лидер фракции ХДС/ХСС в Бундестаге заявляет, что существует вероятность поставки Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus, а министр иностранных дел Германии предостерегает от публичных дискуссий на эту тему.

Война •   •  18150 просмотра
Лидер ХДС/ХСС в Бундестаге заявил о шансе для передачи Taurus Украине

Опендатабот: почти 400 судебных дел выиграли украинцы против россии

С начала полномасштабной войны украинцы выиграли 397 судебных дел против России по возмещению ущерба, причем 91 решение было вынесено за первые три месяца 2024 года, а 2 апреля 2024 года Гаага откроет Реестр убытков для Украины, чтобы принимать заявления от граждан, пострадавших от российского вторжения.

Война •   •  17885 просмотра
Опендатабот: почти 400 судебных дел выиграли украинцы против россии

Стрельба в школе в Финляндии: один подросток погиб

12-летний ученик открыл стрельбу в школе в Вантаа, Финляндия, убив одного ученика и ранив двух других.

Новости Мира •   •  14706 просмотра
Стрельба в школе в Финляндии: один подросток погиб

В оккупированной Россией Абхазии упал военный вертолет Ми-24: экипаж выжил

В селе Владимировка Гульрипского района оккупированной Россией Абхазии разбился вертолет Ми-24 Министерства обороны Абхазии, но все трое членов экипажа выжили, получив травмы, не угрожающие жизни.

Новости Мира •   •  14286 просмотра
В оккупированной Россией Абхазии упал военный вертолет Ми-24: экипаж выжил

Британская разведка: россия применяет на аэродромах приманки, чтобы запутать украинских военных

Из-за успешных украинских ударов россия была вынуждена использовать приманки и методы обмана, такие как рисование фальшивых истребителей на бетоне на аэродромах, чтобы попытаться скрыть свои самолеты.

Война •   •  16565 просмотра
Британская разведка: россия применяет на аэродромах приманки, чтобы запутать украинских военных

Трамвай сошел с рельсов на столичных Позняках, один человек пострадал

Трамвай сошел с рельсов на конечной остановке возле станции метро "Позняки" в Киеве, в результате чего пострадал один человек, которого госпитализировали.

Киев •   •  14880 просмотра
Трамвай сошел с рельсов на столичных Позняках, один человек пострадал

Разоблачены должностные лица Госпродпотребслужбы, которые организовали схему поборов с экспортеров "зернового коридора"

Чиновники Госпродпотребслужбы Украины организовали коррупционную схему, по которой ежемесячно требовали миллионы гривен от экспортеров сельскохозяйственной продукции за выдачу экспортных документов.

Криминал и ЧП •   •  13850 просмотра
Разоблачены должностные лица Госпродпотребслужбы, которые организовали схему поборов с экспортеров "зернового коридора"