Заявление в международный Реестр убытков можно подать через "Дія": видеоинструкция

Теперь через приложение "Дія" можно подать заявление в международный Реестр убытков, что станет основой для возмещения убытков от российской агрессии. Об этом рассказал во вторник вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

Подавайте через "Дія" заявления в международный Реестр убытков. Запускаем новый важный сервис. Данные из международного Реестра будут основой для будущих репараций. "Дія" становится важной частью передачи и отображения масштабов ущерба от российской агрессии - написал Федоров в Telegram, обнародовав видеоинструкцию.

Для того, чтобы подать заявление, нужно сначала обновить "Дію". Затем надо подать заявление через приложение по уничтожению или повреждению недвижимости, такой как частный дом, квартира, дачный или садовый дом или другое жилое помещение. Для подачи заявления вы должны быть владельцем имущества и иметь Акт об обследовании от местных властей. Это является важным условием, указал Федоров.

По словам Федорова, впоследствии будет возможность подавать заявления в реестр о вынужденном перемещении, вреде жизни, здоровью, пытках и сексуальном насилии. Со временем жалобы сможет подавать бизнес и государство.

Напомним

С начала полномасштабной войны украинцы выиграли 397 судебных дел против россии по возмещению ущерба, причем 91 решение было вынесено за первые три месяца 2024 года, а 2 апреля 2024 года Гаага откроет Реестр убытков для Украины, чтобы принимать заявления от граждан, пострадавших от российского вторжения.