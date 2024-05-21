На порталі "Дія" з'явилась можливість подати заяву до міжнародного Реєстру збитків

Відтепер у вебверсії Дії" теж з'явилась можливість подати заяву в міжнародний Реєстр збитків щодо пошкодженого військами рф майна. Про це у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

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Ваша домівка постраждала від російської агресії — подавайте через Дію заяви в міжнародний Реєстр збитків та пришвидшуйте запуск компенсаційного механізму. Тепер послуга доступна і в застосунку, і на порталі Дія

Він наголосив, що дані з Реєстру стануть основою для майбутніх репарацій, які росія має заплатити за всі руйнування та злочини.

Заяву до міжнародного Реєстру збитків можна подати через "Дію": відеоінструкція

Зараз послуга доступна для українців, що мають Акт про пошкоджене майно від місцевої влади. Здебільшого це люди, які подавались на єВідновлення в Дії. Згодом подати заяву в міжнародний Реєстр збитків зможете і без акта, зокрема, якщо житло на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій