На порталі "Дія" з'явилась можливість подати заяву до міжнародного Реєстру збитків
Київ • УНН
Українці, чиї домівки постраждали від російської агресії, тепер можуть повідомити в міжнародний Реєстр збитків про пошкоджене чи знищене майно на порталі "Дія".
Відтепер у вебверсії Дії" теж з'явилась можливість подати заяву в міжнародний Реєстр збитків щодо пошкодженого військами рф майна. Про це у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
Деталі
Ваша домівка постраждала від російської агресії — подавайте через Дію заяви в міжнародний Реєстр збитків та пришвидшуйте запуск компенсаційного механізму. Тепер послуга доступна і в застосунку, і на порталі Дія
Він наголосив, що дані з Реєстру стануть основою для майбутніх репарацій, які росія має заплатити за всі руйнування та злочини.
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Зараз послуга доступна для українців, що мають Акт про пошкоджене майно від місцевої влади. Здебільшого це люди, які подавались на єВідновлення в Дії. Згодом подати заяву в міжнародний Реєстр збитків зможете і без акта, зокрема, якщо житло на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій
Нагадаємо
В Україні 2 квітня офіційно запрацював Міжнародний реєстр збитків для України (RD4U) для подання заявок на документування збитків від російської агресії, які слугуватимуть підставою для подачі заяв на компенсацію.
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