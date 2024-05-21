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На порталі "Дія" з'явилась можливість подати заяву до міжнародного Реєстру збитків

На порталі "Дія" з'явилась можливість подати заяву до міжнародного Реєстру збитків

Київ • УНН

 • 14397 перегляди

Українці, чиї домівки постраждали від російської агресії, тепер можуть повідомити в міжнародний Реєстр збитків про пошкоджене чи знищене майно на порталі "Дія".

Відтепер у вебверсії Дії" теж з'явилась можливість подати заяву в міжнародний Реєстр збитків щодо пошкодженого військами рф майна. Про це у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі 

Ваша домівка постраждала від російської агресії — подавайте через Дію заяви в міжнародний Реєстр збитків та пришвидшуйте запуск компенсаційного механізму. Тепер послуга доступна і в застосунку, і на порталі Дія

- заявив Федоров. 

Він наголосив, що дані з Реєстру стануть основою для майбутніх репарацій, які росія має заплатити за всі руйнування та злочини.

Заяву до міжнародного Реєстру збитків можна подати через "Дію": відеоінструкція 02.04.24, 13:52 • 28409 переглядiв

Зараз послуга доступна для українців, що мають Акт про пошкоджене майно від місцевої влади. Здебільшого це люди, які подавались на єВідновлення в Дії. Згодом подати заяву в міжнародний Реєстр збитків зможете і без акта, зокрема, якщо житло на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій

- додав Федоров. 

Нагадаємо

В Україні 2 квітня офіційно запрацював Міжнародний реєстр збитків для України (RD4U) для подання заявок на документування збитків від російської агресії, які слугуватимуть підставою для подачі заяв на компенсацію.

До Реєстру збитків може бути подано від 6 до 8 млн заяв на відшкодування - нардеп02.04.24, 12:20 • 24044 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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