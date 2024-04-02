В Реестр убытков может быть подано от 6 до 8 млн заявлений на возмещение - нардеп

В международный Реестр убытков может быть подано от шести до восьми миллионов заявлений на возмещение. Об этом, как сообщили в парламенте, заявила народный депутат Евгения Кравчук, пишет УНН.

Детали

2 апреля открывается первая категория для подачи заявлений в международный Реестр убытков для Украины (RD4U). В этой категории ожидают от 300 до 600 тыс. заявлений от физических лиц относительно поврежденного жилого имущества из-за российской агрессии.

"В первой категории заявления смогут подавать люди, у которых повреждены или уничтожены квартиры, дома или дачи. Документы можно подавать даже на доли собственности. Все будет осуществляться через "Дія". Речь идет об убытках после 24 февраля 2022 года на всей территории Украины, в том числе на временно оккупированных территориях. Затем в Реестре постепенно будут открываться новые категории. К примеру, это будет касаться лиц, которые потеряли или близкого человека, или были ранены, или были вынуждены переехать, то есть выехали с оккупированных территорий или были перемещены, депортированы", - пояснила парламентарий.

По ее словам, впоследствии заявления в Реестр смогут подавать и бизнес, и органы местного самоуправления о повреждении инфраструктуры, а также государство Украина относительно повреждения объектов критической инфраструктуры.

Всего в этом Реестре, по предварительным оценкам, может быть от 6 до 8 млн заявлений, но это только первый шаг, потому что сам Реестр деньги не выдает. В дальнейшем должна быть создана специальная компенсационная комиссия, а также фонд, в который, как мы надеемся, будут перечислены деньги из конфискованных российских активов. Все соглашаются, что за нанесенный ущерб должна заплатить россия - сказал Кравчук.

Она подчеркнула, что и Реестр, и компенсационная комиссия, и компенсационный фонд - это международные структуры, деятельность которых будет основываться на международных соглашениях. Сейчас работа над созданием всех необходимых механизмов продолжается.

"Реестр был создан для того, чтобы получить репарации за ущерб или потери, нанесенные российской агрессией против Украины. Это первый международный инструмент. Этот Реестр признали международным соглашением 43 страны, прежде всего это государства-члены Совета Европы, а также США, Канада, Япония, то есть страны Большой семерки", - напомнила политик.

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление