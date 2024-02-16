На Полтаву, Кременчуг и Кропивницкий движутся вражеские ракеты - Воздушные силы

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  151951 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  233070 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  248527 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  213728 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  207048 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  216599 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  250178 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

На Полтаву, Кременчуг и Кропивницкий движутся вражеские ракеты - Воздушные силы

По сообщениям Военно-воздушных сил Украины, вражеские ракеты направляются к трем городам в центральной Украине, а во многих регионах объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракетных атак.

Война •   •  10938 просмотра
На Полтаву, Кременчуг и Кропивницкий движутся вражеские ракеты - Воздушные силы

Соглашение по безопасности с Германией: обнародован текст

ФРГ будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение 10 лет действия соглашения по безопасности.

Политика •   •  9478 просмотра
Соглашение по безопасности с Германией: обнародован текст

В Бундесвере предупреждают о масштабном перевооружении рф: общество должно быть готовым к войне

Германия готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму 1,1 миллиарда евро, который будет включать гаубицы, системы противовоздушной обороны, боеприпасы и ракеты.

Война •   •  11093 просмотра
В Бундесвере предупреждают о масштабном перевооружении рф: общество должно быть готовым к войне

На Волыни зафиксировали уже седьмой случай бешенства с начала года

На Волыни с начала года зарегистрировано 7 случаев бешенства среди животных. В центре контроля и профилактики болезней добавляют, что в 5 случаях он регистрировался у домашних животных

Здоровье •   •  8775 просмотра
На Волыни зафиксировали уже седьмой случай бешенства с начала года

россия постоянно штурмует Часов Яр, привлекая механизированную составляющую: пресофицер

Сложная ситуация на Бахмутском направлении: россияне постоянно штурмуют район Часов Яра под Бахмутом, привлекая к атакам механизированные подразделения.

Война •   •  10846 просмотра
россия постоянно штурмует Часов Яр, привлекая механизированную составляющую: пресофицер

Командующий Тарнавский заявил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки: идет обустройство на новых позициях

Командующий Тарнавский объявил о решении об отходе с позиции "Зенит" на окраине Авдеевки на новые позиции.

Война •   •  11322 просмотра
Командующий Тарнавский заявил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки: идет обустройство на новых позициях

Для восстановления частного бизнеса в Украине нужно 5,8 млрд долларов инвестиций - Минэкономики

По данным Министерства экономики, частный сектор Украины нуждается в $5,8 млрд инвестиций в 2024 году для восстановления промышленности и торговли, поврежденных войной.

Экономика •   •  11263 просмотра
Для восстановления частного бизнеса в Украине нужно 5,8 млрд долларов инвестиций - Минэкономики

В команде навального не могут подтвердить смерть оппозиционера: адвокат выехал в колонию

Команда навального не может подтвердить сообщения о его смерти в тюрьме, распространенные российскими властями. Его адвокат уже направляется в колонию для уточнения информации.

Новости Мира •   •  9268 просмотра
В команде навального не могут подтвердить смерть оппозиционера: адвокат выехал в колонию

Германия готовит новый пакет военной помощи Украине на 1,1 млрд евро: что в него войдет

Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,1 миллиарда евро, включая гаубицы, боеприпасы, системы противовоздушной обороны и ракеты.

Война •   •  12915 просмотра
Германия готовит новый пакет военной помощи Украине на 1,1 млрд евро: что в него войдет

Окрашенные в черный цвет "шахеды" атакуют Украину благодаря чипам иностранного производства - НАПК

россия использует окрашенные в черный цвет беспилотники Shahed-136 иранского производства, чтобы усложнить ночное обнаружение украинскими средствами ПВО, но Украина все равно уничтожает многие из этих беспилотников.

Война •   •  10000 просмотра
Окрашенные в черный цвет "шахеды" атакуют Украину благодаря чипам иностранного производства - НАПК